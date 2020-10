Nuove Elezioni Regionali Calabria/ Quando il voto? Morte Jole Santelli: cosa succede

La devastante notizia della morte di Jole Santelli getta la Regione Calabria di nuovo nel caos politico a neanche un anno dalle Elezioni Regionali che lo scorso 26 gennaio avevano portato la Governatrice di Forza Italia e Centrodestra a trionfare in Consiglio Regionale contro lo sfidante del Centrosinistra Pippo Callipo. Nei tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando tra compagni di partito e avversari politici, resta il nodo da capire su cosa succeda in questi tragici casi a livello di Consiglio Regionale e ovviamente di possibile nuovo voto per le Elezioni Regionali Calabria: secondo lo statuto regionale, alla morte del Governatore si deve per forza tornare al voto senza dunque la sostituzione perenne del vicepresidente.

REGOLAMENTO REGIONE CALABRIA DOPO MORTE GOVERNATORE

Nel Capo II del regolamento del Consiglio Regionale Calabria, all’articolo 33 riguarda il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale si legge: «Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente». Resta ora da capire quando verranno convocate le nuove Elezioni Regionali, presumibilmente tra fine anno e inizio 2021 e nel frattempo la giunta viene retta dal vice Presidente della Regione Calabria, Antonino Spirli che per statuto «svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogative di questi, anche nei rapporti istituzionali presso la Conferenza Stato-Regioni e presso l’Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Regioni». Probabilmente l’annuncio ufficiale si avrà nel primo Consiglio Regionale dopo il funerale della compianta ex Governatrice Jole Santelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA