Nuove licenze taxi/ Cosa cambia e come funziona il DL Asset? (11 ottobre 2023)

Sul Decreto che promuovere le nuove licenze taxi ci sono dei problemi di fondo. O almeno, questo secondo alcuni sindaci delle grandi città, come ad esempio Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che ha valutato quest’ultima misura come un DL “insufficiente e fatto male“.

Lo scontro Gualtieri – Salvini, è una lotta ai propri punti di vista: da un lato, il Sindaco della Capitale che rammenta l’inutilità di questo Decreto, e dall’altro, il vicepremier, Matteo Salvini, che rafforza il pensiero sul DL Asset, credendo che i cambiamenti saranno positivi (e nel frattempo, continuano gli scioperi dei taxi).

Nuove licenze taxi: più vetture nei comuni e meno inquinanti

Sulle nuove licenze dei taxi ci sono dei cambiamenti significativi ed impattanti. Il primo tra tutti, riguarda la possibilità di incrementare le autorizzazioni comunicali fino al 20% massimo (rispetto alle licenze taxi già distribuite), destinate ai Comuni del capoluogo di regione, sede di aeroporto e città metropolitana.

Per rilasciare – dove permesso – queste nuove licenze, il Comune dovrà pubblicare un bando con concorso straordinario, affinché il Decreto legislativo Asset, possa contribuire all’eventuale incremento di domanda.

In città come a Roma, ad esempio, moltissimi turisti italiani e stranieri, hanno lamentato la scarsa frequenza di mezzi pubblici e soprattutto tassisti, che pare abbiano arrecato dei disagi non indifferenti durante gli spostamenti in giornata.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti (oltre che vicepremier), ha fatto sapere – con una accusa piuttosto esplicita – come i comuni italiani, non abbiano più scuse grazie alle nuove licenze taxi da mettere a disposizione:

“Nessun comune ha ancora pubblicato i bandi per le licenze incrementali dei taxi, abbiamo dato la possibilità ai comuni di aumentare fino al 20% le licenze. A questo punto spetta ai sindaci, e attendo di capire il sindaco di Roma che intenzioni abbia, visto che qui c’è una evidente carenza di mezzi pubblici in servizio. Insomma, non ci sono più scuse”.

L’altra novità, riguarda le vetture da dover utilizzare per circolare come taxi, che dovranno essere necessariamente meno inquinanti (con pochissimo impatto ambientale).











