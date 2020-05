Nuove regole IFAB/ Approvate le 5 sostituzioni a partita fino a fine 2020

Pubblicità

Dopo diverse indiscrezioni ecco finalmente l’ufficialità: IFAB ha accettato e ufficializzato la proposta della FIFA sull’aumento delle sostituzioni all’interno della partita, che dunque ora da tre passeranno a cinque nei 90 minuti, riunite in tre slot, per evitare eccessive interruzioni nel gioco. Passa dunque anche per l’International Football Association Board la variazione temporanea alla Legge 3, proposta dalla stessa federazione internazionale per facilitare i club che nel prossimo futuro dovranno sottoporsi a una vera “maratona” di partite da recuperare dopo lo stop imposto ai campionati per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Si tratta dunque di una prima misura per sgravare dall’eccessivo dispendio fisico i giocatori che a breve, potrebbero essere chiamati a chiudere la stagione, a ritmi serratissimi e anche in condizioni meteorologiche non ottimali: la norma avrà valore con effetto immediato.

NUOVE REGOLE IFAB: APPUNTO ANCHE SULLA VAR

Dunque per tutte le competizioni che devono iniziare (o vogliano iniziare) a breve come la Bundesliga e che dovrebbero essere completate entro il 31 dicembre del 2020, sarà possibile all’interno dei 90 minuti di usufruire ora di 5 sostituzioni: a cui se ne aggiunge una sesta, da sfruttare solo ai tempi supplementari. Ma non solo: come riferito prima, tale modifica della Legge 3 ha effetti solo temporanei: la regola di fatto sarà valida solo fino a fine dicembre, ma c’è la possibilità che venga prorogata nel 2021, e nel 2022 si dovrebbe tornare alla normalità. In aggiunta, specifica ben importante è che sarà ad ogni torneo decidere se applicarla o meno. Stando dunque alla proposta della FIFA così come è stata accettata dall’IFAB, la regola dei 5 cambi non è norma vincolante: ogni singola competizione ne può valutare l’opportunità e per ora solo la Liga ne ha fatta esplicita richiesta. Va aggiunto che nelle nuove norme IFAB appena approvate pure è stata inserita una postilla sull’utilizzo del VAR. Per i tornei di riprenderanno dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus infatti sarà possibile ripartire senza utilizzare tale tecnologia: se invece verrà confermata, andrà ovviamente rispettato per intero il protocollo vigente.



