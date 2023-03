Nuove tasse 2023/ La nuova imposta dell’UE, a chi toccherà pagarla?

Nell’elenco delle nuove tasse del 2023, ne arriverebbe una importante che potrebbe abbattere – per nostra fortuna – le disuguaglianze e allo stesso tempo, consentire più facilmente di poter dare atto alla transizione digitale ed economica. Ma in cosa consisterebbe? E chi dovrebbe pagarla?

Per fortuna – almeno per una volta – la nuova tassa non intaccherebbe le classi medie, ma anzi, coinvolgerebbe i super ricchi, i milionari per intenderci. La proposta (con tanto di approvazione), arriverebbe dall’Unione Europea, dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) e dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Nuove tasse 2023: l’1,5% su un patrimonio milionario

Le nuove tasse 2023 prevederebbero il pagamento di una sola imposta, destinata ai ricchi. Non una vendetta, né tanto meno una rivendicazione del potere. Soltanto una scelta dell’ONU, UE e OCSE, per favorire l’uguaglianza e per introdurre risorse economiche al fine di contrastare i cambiamenti climatici.

Ecco come sarebbe stata impostata la futura proposta di tassazione:

Esistono molte proposte in questa direzione, tra cui quella di una tassazione dell’1,5% su un patrimonio di 50 milioni di euro.

Immaginiamoci all’atto pratico, di appartenere a quella classe di super ricchi e di avere un conto bancario avente almeno 50.000.000. Togliendo l’1,5% della nuova imposta, il suo conto equivarrebbe a 49.250.000.

Gli cambierebbe qualcosa? Probabilmente – con una buona gestione – il suo patrimonio non produrrebbe effettivi negativi, ma sommando questa “piccola tassa” e applicandola a tutti i milionari, le risorse economiche pubbliche sarebbero molto più clementi – almeno si spera – con il ceto medio.

Ad esser favorevoli a questa tassa, sarebbero più di 50 economisti e membri politici molto esponenti. Per fare un esempio, sia l’economista Zucman e Aurore Lalucq (Membro del Parlamento europeo), avrebbero mosso delle critiche ai ricchi stessi, sostenendo che molte volte sono i primi a non pagare tasse.

Lo stesso Elon Musk nel 2018, non avrebbe versato neanche un centesimo alle casse federali dello stato, mentre il ceto medio lotta per sopravvivere e arrivare a fin mese.











