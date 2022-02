Nuove varianti Covid in fogne New York/ NYT: forse origine animale, uomo in pericolo?

Nuove varianti Covid scoperte nelle fogne a New York: la notizia viene riportata da una testata autorevole, il “New York Times”, e lancia, di fatto, un nuovo allarme circa la pandemia di Coronavirus. Ma procediamo con ordine. A gennaio 2021 un team di ricercatori nelle acque reflue della Grande Mela ha notato qualcosa di strano: nei campionamenti sono stati rilevati frammenti virali dotati di una costellazione unica di mutazioni, fin qui mai riscontrata in pazienti umani. Essi sono stati ribattezzati “stirpi criptiche” e hanno continuato a manifestarsi, anche se, fin qui, non ci sono evidenze scientifiche circa la possibilità che rappresentino un rischio per la salute degli esseri umani.

Tuttavia, gli studiosi si interrogano sulla loro genesi e sulla loro provenienza: alcuni di loro propendono per la spiegazione che il virus sia nato da persone le cui infezioni non sono state “catturate” dalle procedure di sequenziamento, mentre altri sospettano che possano provenire dagli animali, forse dai topi. I ricercatori hanno campionato le acque reflue di 14 impianti di trattamento a New York e si sono concentrati su una sezione del gene, giungendo così alla poca piacevole scoperta, peraltro non rimasta isolata; infatti, gli scienziati dell’Università della California a Berkeley hanno riscontrato sequenze simili in una rete fognaria della California.

VARIANTI COVID NELLE FOGNE DI NEW YORK: LE IPOTESI

Se, a detta degli studiosi intervistati dal “New York Times”, sembra poco probabile che le varianti Covid emerse dalle fogne di New York possano essere nate dall’uomo, essi tendono a non escludere l’origine animale, come dicevamo. Del resto, a maggio e giugno 2021, quando il numero di casi umani di Covid-19 in città era basso, le “stirpi criptiche” costituivano la porzione maggiore dell’RNA del virus SARS-CoV-2 nelle acque reflue, suggerendo dunque la provenienza da fonte non umana. Inizialmente è stata considerata una vasta gamma di potenziali “ospiti”, dagli scoiattoli alle puzzole. Tuttavia, sono state trovate tracce del virus nelle fogne derivanti da cani, gatti e topi.

Così, dalla scorsa estate gli scienziati hanno lavorato con l’Animal and Plant Health Inspection Service presso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America per cercare segni del virus nel sangue e nei campioni fecali dei ratti locali, ma, finora, non hanno trovato nulla. C’è ora la preoccupazione che il virus possa stabilirsi in un serbatoio animale, dove poter mutare per poi essere ritrasmesso agli esseri umani. La ricerca continua e arrivare alla verità al più presto è, a questo punto, indispensabile.



