L’INPS ricorda l’attivazione dei nuovi codici Ateco del 2025, che costringe le imprese ad un aggiornamento obbligatorio sul registro della Camera di Commercio e all’interno della piattaforma INPS.

La regola vale per quelle posizioni fiscali che risultano attive o in fase di riattivazione al 1° aprile dell’anno in corso.

É importante assicurarsi che la conversione venga finalizzata con un metodo specifico, al fine di non arrecare danni o generare incongruenze fiscali alle aziende, che possano in futuro compromettere qualunque attività (ed evitando di applicare sanzioni).

Come comunicare i nuovi codici Ateco 2025

Con l’attribuzione dei nuovi codici Ateco del 2025 è importante che il datore di lavoro o l’intermediario abilitato alla comunicazione faccia richiesta all’INPS e alla Camera di Commercio, rispettando le istruzioni fornite dall’ente previdenziale.

La regola vale per quelle imprese che svolgono un’attività il cui codice Ateco vecchio non corrisponde al codice nuovo, e in quel caso la comunicazione andrà finalizzata non solo all’ente previdenziale ma anche all’inserimento nel registro della Camera di Commercio in cui è iscritta l’azienda.

Al fine di monitorare e gestire velocemente le pratiche, nell’area riservata INPS è possibile consultare la voce denominata “Posizione Aziendale” e controllare lo stato della richiesta attraverso l’opzione “Attribuzione del codice ATECO 2025”.

Nuovi codici Ateco per le matricole non attive

Le matricole che hanno sospeso la loro attività per un periodo specifico di tempo, possono richiedere l’attribuzione del nuovo codice Ateco anche in un secondo momento, ovvero quando è prevista la riattivazione.

La procedura però, segue un iter specifico. Laddove l’imprenditore, il freelance o il libero professionista fosse intenzionato a riprendere la sua attività autonoma, è sufficiente in prima battuta far domanda per la riattivazione (qui non è necessario variare nulla).

Successivamente è possibile far richiesta – sempre telematica – per finalizzare la domanda di “Iscrizione e Variazione Azienda”, ottenendo in automatico la corretta attribuzione de “Nuovi codici Ateco del 2025“.