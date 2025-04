Dal 1° aprile di quest’anno è stata introdotta la normativa sui nuovi codici ATECO che nel 2025 sostituiscono i precedenti dell’anno 2007 con l’update al ’22. Le novità sono previste e applicabili sia alle PA che ai contribuenti che desiderano utilizzare le normative ai fini istituzionali.

Con la risoluzione dell’Ade, la numero 24/E in riferimento all’8 aprile di quest’anno, l’agenzia governativa ha specificato le nuove modalità operative che gli interessati dovranno seguire minuziosamente. L’aggiornamento dei codici nuovi può avvenire in maniera del tutto autonoma.

Istruzioni operative dei nuovi codici ATECO 2025

Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate specificano che i nuovi codici ATECO applicabili al 2025 possono essere richiesti autonomamente accedendo all’area riservata con i metodi di autenticazione digitale.

Il percorso – una volta effettuato l’accesso sulla dashboard – è il seguente: “Cassetto fiscale, poi Consultazione e infine Anagrafica“. L’aggiornamento a partire dal 1° aprile di quest’anno è un obbligo, seppur non concretizzandosi “formalmente”, salvo si verifichi una dichiarazione specifica.

Dichiarazione di variazione obbligatoria

L’Agenzia delle Entrate specifica che la dichiarazione di variazione è obbligatoria e va generalizzata per ogni impresa o partita IVA che dovrà adeguarsi ai nuovi codici ATECO. L’agenzia governativa ribadisce però, che l’atto viene richiesto perlopiù in base a specifici adempimenti burocratici.

Ne sono un esempio le piccole e medie imprese regolarmente registrate presso al Registro Imprese e le cui aziende devono adeguarsi e comunicare la variazione tramite il portale “ComUnica“. L’iter viene finalizzato grazie al portale di Unioncamere.

Un altro esempio che cade a pennello è di poter usufruire dei crediti di imposta della ZES Unica tramite i nuovi codici ATECO.

I modelli per i non iscritti

I professionisti con P.IVA o aziende che non sono iscritte ai registri della Camera di Commercio, possono effettuare l’aggiornamento dei codici sfruttando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta perlopiù del modello ANR/3 per l’Imposta oggetto dei soggetti che non hanno residenza, AA7/10 e AA5/6 per chi non è una persona fisica e AA9/12 dedicato invece a professionisti, aziende individuali, artisti e autonomi.

Per i contribuenti che hanno – nell’anno 2024 – aderito al concordato preventivo biennale, possono esentare l’attuale variazione purché venga imposto il limite reddituale corrispondente a 70.000€.