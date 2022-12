Nuovi concorrente Grande Fratello Vip 2022: chi sono?/ Spuntano Alex Belli e…

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: torna Alex Belli?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, nelle prossime settimane, arriveranno nuovi concorrenti. Il reality show farà compagnia ai telespettatori fino ad aprile e per creare nuove dinamiche, gli autori stanno decidendo i nomi dei nuovi inquilini. In attesa di capire se i concorrenti presenti in casa da settembre, a dicembre, decideranno se andare avanti o meno, sul web, spuntano indiscrezioni clamorose su quelli che potrebbero essere i nuovi vipponi. Dopo Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Luciano Punzo che è già stato eliminato, nella casa arriveranno nuovi inquilini.

Secondo un’indiscrezione riportata da Biccy, nella casa di cinecittà potrebbe tornare addirittura Alex Belli. Protagonista indiscusso della scorsa edizione, sia durante la sua permanenza in casa che dopo, pare che gli autori stiano pensando proprio all’ingresso di Belli. Sarà davvero così?

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: spuntano Angela Melillo e Arianna David

Secondo le indiscrezioni riportate da Biccy, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 potrebbero esserci anche due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Si tratta di Angela Melillo che si è recentemente sposata e di Arianna David che commenta spesso le vicende degli inquilini più famosi d’Italia nelle trasmissioni che se ne occupano come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque.

Pare, tuttavia, che sia Belli che la David e la Melillo abbiano rifiutato di partecipare alla settima edizione del reality show. Tuttavia, nella casa di Cinecittà entreranno sicuramente grandi concorrenti in grado di smuovere e creare nuove dinamiche. I nomi, tuttavia, per il momento, restano top secret.

