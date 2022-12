Nuovi concorrenti al GF Vip 2022?/ Chi ha rifiutato e chi potrebbe entrare nella Casa

GF Vip, i nomi dei possibili nuovi concorrenti: ecco chi potrebbe entrare nella Casa

Il Grande Fratello Vip 2022 potrebbe accogliere nuovi concorrenti già da questa settimana. I nomi dei presunti vipponi sono circolati già da diversi giorni sul web; mentre altri sembra che abbiano rifiutato l’invito di Alfonso Signorini di tronare nella Casa del GF Vip.

Ginevra Lamborghini tornerà al GF Vip come ospite per una settimana e con lei, secondo le indiscrezioni, dovrebbe entrare Fariba la mamma di Giulia Salemi. Tra i possibili concorrenti ci sono anche Milena Miconi e Manuela Villa. Il pubblico e anche gli attuali inquilini, però, invocano la partecipazione di Taylor Mega ex fidanzata di Alberto De Pisis. I vipponi ad aver rifiutato l’ingresso dalla porta rossa di Cinecittà sono: Alex Belli, Angela Melillo e Arianna David. Insomma, ci saranno sicuramente tantissime dinamiche se uno di questi nomi dovesse essere confermato. Infondo, una ventata di aria fresca in questa edizione non guasta.

Ginevra Lamborghini tornerà al GF Vip: l’annuncio di Alfonso Signorini

Sui nuovi ingressi non si hanno certezze, ma è certo che Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 come ospite per una settimana. Nell’ultima puntata del GF Vip, la stessa ereditiera ha lanciato una proposta ad Alfonso Signorini: “Io non so se le volte scorse hai sentito bene. Io già due volte vado nella Casa a fare un po’ di saluti, e la proposta me la lanciano: ‘Dai, rimani’. Io dico: avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e a manca ma si trova poco. Io una vacanzina nella Casa me la farei, perché no? Sono stata tanto bene”.

Con sorpresa di tutti, il conduttore dichiara: “llora, prepariamoci perché la nostra Ginevra voglio dirlo chiaramente, non entrerà nella Casa come concorrente perché sei stata giustamente squalificata e non potresti, però una settimana nella Casa… Anche perché noi non vediamo l’ora di capire Antonino come reagirà. Lui ha sempre detto ‘Vieni vieni’: lui ha le idee chiare, e secondo me le hai anche tu.” Poi aggiunge: “Allora io lancio questa cosa: vai in quarantena ed entrerai nella Casa lunedì prossimo”.











