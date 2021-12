Nuovi concorrenti Gf Vip 2021/ Kabir Bedi ufficiale, idea Delia Duran e un Mister X

Sara un Gf Vip 2021 ancora ricco di colpi di scena. Del resto siamo appena a metà del lungo percorso che ci porterà alla finale di marzo 2022, e di conseguenza molto accadrà ancora, a cominciare dall’ingresso di nuovi concorrenti. Dopo Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù, altri personaggi famosi popoleranno quella che resta la casa più spiata della nostra penisola, altri vipponi che avranno l’obiettivo di scombussolare i piani dei concorrenti e magari di creare nuovi amori o nuove frizioni. Il primo, che dovrebbe essere già confermato come scrivono i colleghi di Biccy, pare essere Kabir Bedi, di cui ormai si vocifera da diverse settimane. Ma il piatto forte potrebbe essere un altro, in quanto i rumors recenti raccontano di un possibile ingresso al Gf Vip 2021 di una donna molto vicina ad Alex Belli, ovvero, la sua attuale moglie Delia Duran.

Del resto la stessa consorte non aveva nascosto, parlando con Alfonso Signorini, il desiderio di entrare nella casa “Se vorrei entrare? Ma certo che sì ovviamente”, aveva spiegato. A fare lo scoop è stato in particolare il noto giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, che attraverso Casa Chi ha appunto fatto il nome della “Pantera del Sud America: “Alex Belli – le sue parole – ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Secondo me… aspetta che devo trovare le parole giuste. Magari intendeva dirci, o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così… Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà”.

DELIA DURAN NUOVO CONCORRENTE DEL GF VIP 2021? CON LEI ANCHE KABIR BEDI

Poi ha proseguito: “Quindi arriveranno nuovi concorrenti. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabri Bedi a gennaio. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. Kabir è tra i preferiti di chi ha visto i provini. Ha una personalità forte e una sensibilità alta. Gli ingressi di gennaio non sono finiti qui, si continuano a fare casting anche durante le feste di Natale. Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato”. Per quanto riguarda il terzo futuro concorrente, per il momento tutto tace.

