Nuovi concorrenti Grande Fratello 2023, chi entra oggi?/ Mirko Brunetti, Jill Cooper e Mughini…

Grande Fratello 2023, 11a puntata con tre nuovi concorrenti: attesa per Giampiero Mughini

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 può segnare un solco considerevole rispetto a quanto visto nelle precedenti puntate e settimane. Questa sera ci sarà una ventata di novità corposa, al punto da poter spostare gli equilibri anche più consolidati. Tre nuovi ingressi, tre personalità che arricchiranno il reality di Alfonso Signorini con verve, carattere forte e sicuramente tanta voglia di lasciare una firma indelebile nella storia del programma.

Tanta attesa questa sera per i nuovi ingressi che varcheranno la porta rossa per entrare ufficialmente nel cast dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Fari puntati su Giampiero Mughini; scrittore, critico, giornalista e critico sportivo e non solo. Il suo è forse l’ingresso più inaspettato di questa edizione del reality e visto il suo carattere fumantino e la sua caparbietà è lecito credere che sarà più che influente nelle settimane a seguire.

Nuovi concorrenti Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti e Jill Cooper pronti a spostare gli equilibri

Altrettanto atteso è l’ingresso di Mirko Brunetti come nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. L’ex volto di Temptation Island è reduce da una situazione sentimentale piuttosto turbolenta; prima la rottura con la sua ex – Perla Vatiero – nel reality sentimentale, poi la rinnovata crisi con la tentatrice che aveva fatto breccia nel suo cuore, Greta Rossetti. Sicuramente nel corso delle prossime puntate saranno affrontati gli scenari più spigolosi dei suoi precedenti amorosi.

Infine, l’11a puntata del Grande Fratello 2023 sarà condita anche dall’ingresso di Jill Cooper. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla come esperta di fitness; in passato ha avuto un ruolo determinante proprio nella Casa più spiata d’Italia proprio per offrire supporto sulla tenuta fisica. Questa sera tornerà nel reality ma nelle vesti di concorrente; chissà come si evolveranno i rapporti da questa sera in avanti al Grande Fratello 2023.











