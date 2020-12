Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2020, chi sono?/ Andrea Zenga, Mario Ermito, Cecilia Capriotti e…

La Casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a popolarsi. Il prolungamento del programma fino a febbraio ha reso necessari per la produzione nuovi casting e la scelta di nuovi concorrenti. Venerdì ha visto l’ingresso di Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi ma già questa sera altri quattro vipponi potrebbero fare il loro arrivo in Casa. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini nel corso della breve finestra su Tg5. Il conduttore ha svelato che quattro sono i nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, non è però chiaro se entreranno già questa sera oppure si collegheranno in studio per svelare le loro emozioni prima del grande giorno. Ma chi sono questi concorrenti che già questa sera potrebbero varcare la porta rossa e allargare il gruppo di inquilini della Casa?

Quattro nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2020: ecco chi sono

Tra i nuovi quattro concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 il primo è Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga. Ritroviamo poi una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, Carlotta Dell’Isola, inoltre Mario Ermito, modello e attore brindisino che abbiamo già visto a Tale e Quale Show. Inoltre si parla di Cecilia Capriotti, nota showgirl e opinionista. Sembra invece saltata la partecipazione di Ginevra Lamborghini, sorella della più nota Elettra. Il cast del Grande Fratello Vip 2020 quindi si allarga con elementi che sapranno dare una ulteriore scossa alla Casa di Canale 5.



