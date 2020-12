Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2020/ Chi sono? De Grenet, Nardi e Lorenzini

La Casa del Grande Fratello Vip 2020 sta per popolarsi di nuovi concorrenti. Nel corso della diretta del 7 dicembre, Alfonso Signorini avrà modo di chiacchierare con tre dei concorrenti che entreranno in questi giorni e che al momento si trovano in isolamento. È stato proprio Signorini ad annunciarli all’inizio della nuova diretta: pronti ad entrare nella Casa c’è in primis Samantha De Grenet. Dopo un periodo molto complicato, durante il quale la conduttrice e showgirl ha dovuto affrontare dei problemi di salute, è pronta a rimettersi in gioco in un reality. L’abbiamo vista pochi anni fa all’Isola dei Famosi e ora è pronta ad iniziare questa nuova avventura nella Casa. Come reagiranno gli altri alla sua prorompente personalità?

Filippo Nardi e Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 2020

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 sta per fare il suo ingresso anche Filippo Nardi. Si tratta di un veterano del GF, che abbiamo visto in una delle primissime edizioni classiche del reality. Come se la caverà questa volta? Riuscirà a non farsi ‘espellere’ come la prima? Terza concorrente pronta a fare il suo ingresso è Sonia Lorenzini. Meno nota degli altri due, Sonia è un’ex tronista di Uomini e Donne nonché influencer. Il Grande Fratello è sicuramente l’occasione per farsi meglio conoscere dal pubblico italiano. Come andrà la sua avventura? A breve lo scopriremo.



