Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2020, chi sono?/ Non solo donne oggi anche Mario Ermito, Andrea Zenga..

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 chi sono? Alcuni sono già stati rivelati ufficialmente sulla pagina social della trasmissione di Alfonso Signorini mentre altri li conosceremo solo nelle prossime ore. Eh sì, sembra proprio che questa sera ci saranno quelli che possiamo definire gli ultimi nuovi ingressi nella casa di Cinecittà e non saranno solo tre e nemmeno tre ma bensì quattro, gli stessi che lunedì scorso il conduttore aveva annunciato nel promo in onda durante il TG 5 salvo poi tornare sui suoi passi. A quanto pare qualcosa è andato storto nella scorsa puntata e in corsa si è deciso di non far entrare i nuovi concorrenti che, invece, faranno il loro ingresso questa sera, ma chi sono? Quelle già annunciate sono Carlotta dell’Isola volto noto al pubblico di Temptation Island della scorsa estate, e quella che avrebbe dovuto prendere il posto di Flavia Vento già a settembre, Cecilia Capriotti, volto più popolare della tv italiana e del mondo dei reality.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2020, chi sono? Mario Ermito e Andrea Zenga

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che varcheranno questa sera la porta rossa, però, saranno ben quattro e, quindi, non ci saranno solo le due donne ma anche due componenti maschili, ma chi sono? Al momento non ci sono nomi ufficiali sul sito e sui social della trasmissione ma si fanno sempre più insistenti le voci sull’ingresso di Mario Ermito, Andrea Zenga. I due sono stati nominati ormai da un bel po’ di settimane e sono entrati in lizza per entrare nella casa nei giorni scorsi ma sembra che la volta buona sia proprio quella di questa sera. Ci saranno altre sorprese di cui dobbiamo tenere conto prima della fine della puntata di questa sera?



