Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021, chi sono?/ Valeria Marini e altri ritorni

Quattro nuovi concorrenti stanno per fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti già in casa da mesi credevano che questa edizione sarebbe finita a dicembre, cosa che avrebbe dunque giustificato la mancanza di nuovi ingressi; invece lunedì Alfonso Signorini ha fatto entrare in Casa due vippone nuove di zecca: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Le due saranno però presto raggiunte da altri concorrenti; ma di chi si tratta?

Valeria Marini e Giacomo Urtis come unico concorrente al Grande Fratello Vip?/ Il colpo di scena di Signorini

Le indiscrezioni parlano chiaro: nella Casa ci saranno un bel po’ di ritorni. Il primo è quello di Valeria Marini, che torna dunque nella Casa per la terza volta. Dopo l’avventura a Supervivientes, la showgirl stellare è pronta a rimettersi in gioco: come andrà questa terza avventura nella Casa di Cinecittà?

Valeria Marini/ Dal dramma dell'occhio al nuovo fidanzato: "Spaventata dall'amore"

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021: torna anche Biagio D’Anelli?

Terza partecipazione al Grande Fratello anche per Ferdinando Giordano, che non ha però mai partecipato ad un’edizione Vip. Nella stagione 2010/2011 si classificò secondo dietro al vincitore Andrea Cocco, poi l’anno successivo tornò insieme ad altri ex concorrenti per una nuova partecipazione. Torna nella Casa del Grande Fratello Vip un noto ex gieffino, opinionista fisso di Barbara D’Urso: Biagio D’Anelli. Nell’edizione a cui partecipò, la undicesima, Alfonso Signorini era già in studio ma come opinionista di Alessia Marcuzzi. Come se la caverà adesso?

LEGGI ANCHE:

GIANLUIGI MARTINO, EX FIDANZATO VALERIA MARINI/ Lei: "Oggi sono single e in ripresa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA