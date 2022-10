Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022, chi sono?/ Da Edoardo Tavassi a…

GF Vip, Alfonso Signorini pronto a “ripulire” il Cast, in arrivo sei nuovi concorrenti: primo fra tutti il simpaticissimo Edoardo Tavassi…

Per questo autunno, sembra essere finalmente arrivato il momento, per il Grande Fratello Vip 7, del cambio dell’armadi! Ebbene sì, pare che Alfonso Signorini sia in procinto di dare una vera e propria ripulita al cast del reality facendo varcare la porta della casa più spiata di Cinecittà a ben sei nuovi Vipponi. Il GF Vip 7, di puntata in puntata, sembrerebbe star deludendo sempre più le aspettative del pubblico che, sui vari social, accusa il cast di essere il peggiore di sempre. Se si credeva di aver toccato il fondo con la caduta delle le prime teste, quelle di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, non c’è invece limite al peggio… La prova? L’ennesima squalifica, nell’ultima puntata, di Elenoire Ferruzzi.

Anche il padre del programma, Alfonso Signorini, sembrerebbe essere stufo di questi Vipponi che non sembrano far altro che dar prova di una grande maleducazione, così avrebbe tentato di giocarsi il tutto per tutto invitando sei nuovi concorrenti a varcare la porta rossa, di chi si tratta? Il nome in cima alla lista è quello del simpaticissimo Edoardo Tavassi, reduce dall’Isola dei Famosi 16, dove aveva partecipando con la sorella Guendalina Tavassi, con la sua simpatia e genuinità, ha conquistato il cuore di molti telespettatori che ora, a gran voce, chiedono il suo ingresso in casa!

GF Vip, potrebbe varcare la porta rossa anche una grande provocatrice: Oriana Marzoli…

Per risollevare la settima edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha in serbo altri nomi di super Vipponi… Per gettare un po’ di pepe nella casa più spiata di Cinecittà è in procinto di entrare una grande provocatrice, si tratta di Oriana Marzoli, influencer e partecipante a moltissimi reality spagnoli, la ragazza ha la nomea di essere particolarmente litigiosa e aggressiva, ha infatti fatto storia la sua sfuriata contro Valeria Marini nello studio di Supervivientes. Stando ai gossip anche Luca Onestini potrebbe varcare la porta rossa, il giovane, celebre ex ragazzo di Soleil Sorge, ha già partecipato al GF Vip 2 dove, con la sua educazione e simpatia, aveva raggiunto il cuore di molti telespettatori arrivando addirittura secondo!

A dar man forte a Nikita Pelizon è in procinto di entrare nella casa del GF Vip, una sua grande amica, si tratta della modella brasiliana Helena Prestas con cui Nikita ha partecipato a Pechino Express 2022. Ma le sorprese non finiscono qui, a entrare nella casa, ci sarebbe anche la celebre sosia di Melania Trump, si tratta di Sarah Altobello. Ultimo, ma non per importanza, c’è “Il Conte” di La pupa e il secchione e viceversa, si tratta dell’unico e inimitabile Raffaello Mazzoni che sicuramente, nella casa, potrebbe portare molta allegria e qualcosa di mai visto…

