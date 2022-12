Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: chi sono?/ Signorini: “Una sorpresa arriva da oltreoceano…”

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: tante sorprese in arrivo

Nuovi concorrenti sono in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2022. A confermare tutte le indiscrezioni è Alfonso Signorini che, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, oltre a promuovere l’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha confermato che i nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà sia nelle puntate prenatalizie che in quelle post natalizia. I nuovi ingressi saranno numerosi e porteranno non solo maggiore leggerezza, ma anche nuove dinamiche. Chi sono, dunque, i nuovi concorrenti del GF Vip 2022?

Signorini non svela alcun nome, ma a Casa Chi, annuncia l’arrivo di diverse sorprese. Una, in particolare, arriverà dall’altra parte dell’oceano. Sarà Bradford Beck ovvero il marito di Giaele De Donà che, nella scorse ore, ha manifestato stanchezza e malinconia?

Le parole di Signorini sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

“Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero”, le parole di Signorini a Casa Chi.

Il conduttore del reality, poi, lancia qualche indizio: “E poi ci sono tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa. E una arriva dall’altra parte dell’oceano proprio così e in questo momento è ancora oltreoceano. Ci sono delle new entry molto interessanti”. Chi sarà, dunque, la sorpresa internazionale che scatenerà l’entusiasmo del pubblico del reality show di canale 5?













