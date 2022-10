Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022/ Davide Donadei, Sarah Altobello e Elfrida Ismolli?

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2022: arriva Davide Donadei?

È anche se non ancora ufficiale è orami certo che al Grande Fratello Vip 2022 ci saranno dei nuovi ingressi. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, il ritiro di Marco Bellavia e Sara Manfuso, e le recenti eliminazioni di Gegia e Cristina Quaranta, sembra che il cast abbia bisogno di nuova linfa. Nelle ultime ore sono emersi i nomi di altri tre vip che potrebbero varcare a breve la porta rossa della Casa di Cinecittà. Il primo nome è quello di Davide Donadei, il ristoratore salernitano salito ed ex tronista di “Uomini e Donne”. Davide era uscito dal programma con la corteggiatrice Chiara Rabbi, ma la loro relazione è finita dopo 1 anno e mezzo. L’ex tronista ha anche avuto un flirt con la dama Roberta Di Padua, dama del trono over.

Sarah Altobello ed Elfrida Ismolli al Grande Fratello Vip 2022?

Il secondo nome è quello di Sarah Altobello, modella, influencer, attrice e sosia dell’ex first Lady Melania Trump. La showgirl ha recitato nella web serie “The Lady” di Lory Del Santo e ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019. Il suo nome era già stato fatto prima dell’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Sarah Altobello è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini… L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato il provino ed è nel cast dei concorrenti”, aveva annunciato iGossip lo scorso agosto. Infine, la terza “candidata” è Elfrida Ismolli. Dopo Wilma Goich (già concorrente del GF Vip 2022) e Vania Muccioli, la donna è la terza moglie di Edoardo Vianello. In che rapporti sono la prima moglie e l’attuale moglie del cantante?

Le varie ipotesi sui nuovi ingressi nel reality show

Ma sono molti i nomi sui possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 circolati negli ultimi giorni. Tra i più accreditati quello di Dayane Mello, la modella brasiliana già concorrente della quinta edizione del reality show. Un’ipotesi avallata dal fatto che la modella è stata “beccata” al telefono con Alfonso Signorini. Per lei ci sarebbe anche già una data d’entrata: il 7 novembre. Molte fonti hanno fatto anche il nome di Luca Onestini, ex tronista ed ex gieffino della seconda edizione Vip. Sembra invece tramontata l’ipotesi Teresa Langella. Tra i possibili nuovi vip anche la modella Helena Prestes, compagna di avventura di Nikita Pelizon nell’ultima edizione di “Pechino Express” ed ex fiamma di Antonino Spinalbese.

