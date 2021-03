Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021, chi sono/ Carolina Kostner e Emanuela Tittocchia?

ISOLA DEI FAMOSI 2021, NUOVI CONCORRENTI IN ARRIVO?

Nuovi concorrenti stanno per sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021. Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda fino a giugno e nelle prossime settimane il gruppo dei naufraghi già presente in Honduras accoglierà nuovi vip. Andrea Cerioli, ultimo concorrente ufficiale che si è aggregato al gruppo nei naufraghi durante la puntata trasmessa venerdì scorso durante la quale si è infortunato Paul Gascoigne, non sarà l’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Già questa sera dovrebbe esserci un nuovo ingresso. Tra i nuovi naufraghi della quindicesima edizione dell’Isola dovrebbero esserci due donne. Sono due i nomi che stanno circolando sul web e che dovrebbero sbarcare presto in Honduras. Al gruppo già abbastanza nutrito di donne presenti in Honduras, infatti, dovrebbero aggiungersi due concorrenti dalla forte personalità.

NUOVI CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2021: CINQUE NAUFRAGHI IN ARRIVO…

Dovrebbero essere cinque i nuovi concorrenti che, nelle prossime settimane, sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras per vivere un’esperienza unica. Tra questi, la prima dovrebbe essere l’attrice Emanuela Tittocchia come fa sapere Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo che, su Instagram, ha annunciato il suo sbarco sull’Isola nelle prossime puntate. Tuttavia, insieme alla Tittocchia, in Honduras, dovrebbe arrivare una campionessa di vittorie come Carolina Kostner. Due nomi che hanno già scatenato i commenti del pubblico, curiosi di scoprire se riusciranno ad integrarsi nel gruppo nei naufraghi già presente in Honduras. Tra i concorrenti stanno nascendo le prime antipatie: l’imminente sbarco di Emanuela Tittocchia e Carolina Kostner porterà alla creazione di nuove dinamiche?

