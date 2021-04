Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021, chi sono e quando entrano/ Da Moser a…

Dopo Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sull’Isola dei Famosi 2021 stanno per sbarcare sei nuovi concorrenti. Dopo l’addio di Beppe Braida che è rientrato in Italia per problemi familiari, il cast del reality show di canale 5 che, questa sera, torna in onda con una nuova puntata dopo aver lasciato spazio a Supervivientes giovedi scorso, sta per arricchirsi di nuovi volti pronti a mettersi in gioco e a conquistare il cuore dei telespettatori, ma chi sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021? L’ufficialità ancora non c’è, ma nei prossimi giorni, sbarcheranno donne e uomini già noti al grande pubblico e pronti a trasformarsi in naufraghi perfetti. Secondo quanto fa sapere Giornalettismo, nel corso delle prossime puntate, in Honduras, arriverà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez ovvero Ignazio Moser il cui nome circola già da diversi giorni. Ma a fare compagnia a Moser ci saranno anche altri volti interessanti.

NUOVI CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2021: ARRIVA ROSARIA CANNAVO’?

Sull’Isola dei Famosi 2021 sono già diverse le donne a cui, nei prossimi giorni, potrebbero aggiungersi altre naufraghe. Secondo quanto fa sapere Giornalettismo, tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi dovrebbero essersi la soubrette Manuela Ferrera, l’attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Matteo Diamante. Tra tutti, c’è molta curiosità intorno allo sbarco di Rosaria Cannavò che, con la sua indiscutibile bellezza, è pronta a sbaragliare la concorrenza. I nuovi naufraghi dovrebbero sbarcare in Honduras giovedì 22 aprile e lunedì 26 aprile. Moser, tuttavia, si trova ancora in Italia. Il suo ingresso dovrebbe avvenire in un momento successivo rispetto alle date suddette.

