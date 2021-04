Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021, chi sono/ Ignazio Moser già in Honduras?

Nuovi concorrenti in arrivo per l’Isola dei Famosi 2021 che torna in onda questa sera, su canale 5, con una nuova puntata. Dopo i ritiri di Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, il numero dei naufraghi si è notevolmente ridotto e la prosuzione è corsa ai ripari con l’inserimento di nuovi concorrenti che dovrebbero sbarcare in Honduras tra il 22 e il 26 aprile, giorni in cui saranno trasmesse le nuove puntate del reality show condotto da Ilary Blasi. Nei prossimi due appuntamenti con il reality, dunque, in Honduras, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero sbarcare: Manuela Ferrera, l’attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Matteo Diamante e Ignazio Moser che, dopo aver conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip, è pronto a fare lo stesso con quello dell’Isola.



Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser pronto a sbarcare in Honduras?

Il nome più atteso tra i probabili, nuovi concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021 è sicuramente quello di Ignazio Moser, pronto a seguire le orme dei cognati Belen e Jeremias Rodriguez e della fidanzata Cecilia. I fratelli Rodriguez, infatti, hanno partecipato all’Isola prima di Ignazio Moser il quale, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe sbarcare in Honduras durante le prossime puntate. Secondo alcune voci, inoltre, Moser potrebbe già trovarsi oltreoceano. Ad alimentare tali voci è una storia che ha pubblicato lo stesso Ignazio in cui si mostra insieme alla fidanzata. Nulla di strano se non fosse per il messaggio. “Hola mi amor”, scrive Moser sulla foto. Sarà un saluto dall’Honduras per la sua dolce metà? Per il momento, non esistono ancora conferme ufficiali sullo sbarco dei nuovi concorrenti dell’isola dei Famosi, ma l’attesa aumenta.

