Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021/ Ignazio Moser e Manuela Ferrera? I rumors sul web…

Ignazio Moser e Manuela Ferrera sbarcano all’Isola dei Famosi 2021? E’ notizia delle ultime ore che nuovi naufraghi sono pronti a lanciarsi dall’aereo nelle calde acque onduregne. Tra i papabili nuovi naufraghi due nomi però sono i più chiacchierati: si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, compagno di Cecilia Rodriguez, e della meteorina modella 36enne conosciuta per aver avuto un flirt con Gonzalo Higuain. Il nome della Ferrera è stata anticipato dalla pagina Instagram di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo che in un post ha scritto “Manuela Ferrera prossima concorrente dell’Isola dei famosi”. Il nome di Ignazio Moser, invece, è stato rivelato dal sito Very Inutil People ripreso poi da Blogtivvu.com che scrivono: “Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello VIP 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez”. Sarà davvero così? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa due nuovi naufraghi sicuramente sbarcheranno in Honduras.

Isola dei Famosi 2021 concorrenti: arrivano Ignazio Moser e Manuela Ferrera?

Si tratta di Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti, ma il loro ingresso potrebbe non essere l’ultimo di questa quindicesima edizione condotta da Ilary Blasi. Naturalmente precisiamo che si tratta di una indiscrezione e che al momento non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma qualora venissero confermati si tratterebbe di due ingressi scoppiettanti per il reality show di Canale 5. Per Ignazio Moser si tratterebbe della seconda partecipazione in un reality show dopo quella fatta nella casa del GF VIP nel 2017 dove ha incontrato Cecilia Rodriguez, sua attuale fidanzata. Prima di approdare in Honduras però il figlio del campione Francesco Moser dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento anti-Covid19: tampone e quarantena di due settimane. Non resta che attendere ulteriori dettagli e notizie per capire se Ignazio Moser e Manuela Ferrera saranno davvero due nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 oppure no.

