Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021/ Slitta l’ingresso di Beatrice Marchetti?

L’Isola dei Famosi 2021 torna in onda oggi, giovedì 1° aprile, con una nuova puntata nel corso della quale sarà annunciato l’eliminato tra Awed e Miryea Stabile. Nel corso del nuovo appuntamento, tuttavia, Ilary Blasi avrebbe dovuto annunciare l’ingresso di due nuovi concorrenti. Come ha svelato in esclusiva Tv Blog, infatti, al gruppo dei naufraghi si uniranno la modella Beatrice Marchetti e la campionessa Isolde Kostner.

Roberto Ciufoli/ Attacca Awed: "Falso come una banconota da 30 euro" (Isola dei Famosi)

Tuttavia, il loro ingresso pare sia slittato, probabilmente alla prossima puntata. Nel comunicato ufficiale diffuso dall’Isola dei Famosi, infatti, non c’è alcun riferimento all’ingresso di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Gli unici due, nuovi concorrenti ufficiali annunciati sono Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani che, dopo aver abitato Parasite Island che chiuderà i battenti questa sera, diventeranno dei naufraghi ufficiali.

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato, diretta e nuovi concorrenti: sbarcano Beatrice Marchetti e Isolde Kostner?

NUOVI CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2021: TUTTO RINVIATO ALLA PUNTATA DI PASQUETTA?

Se l’ingresso di Andrea Cerioli era stato annunciato in anticipo, non ci sono ancora annunci in merito all’arrivo sull’Isola dei Famosi 2021 di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Le due nuove naufraghe, salvo colpi di scena, non dovrebbero sbarcare questa sera. La loro avventura, dunque, potrebbe cominciare ufficialmente il lunedì di Pasquetta quando Ilary Blasi tornerà nuovamente in onda con una nuova puntata. Oltre a Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, inoltre, sull’Isola, dovrebbero arrivare anche altri naufraghi il cui nome, tuttavia, resta top secret.

Akash Kumar, frecciatina ad Andrea Zelletta/ "Non conosco i comodini..."

Questa sera, dunque, la puntata sarà dedicata alla chiusura di Parasire Island, a Fariba e Ubaldo che diventeranno concorrenti ufficiali e alle dinamiche che i naufraghi hanno già creato con discussioni e conseguenti riappacificazioni. Per vedere la bellissima Beatrice e la super campionessa di sci alle prese con la pesca e la sopravvivenza sull’Isola, dunque, potrebbe essere necessario aspettare ancora un po’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA