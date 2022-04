Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono?/ Da Mercedesz Henger alla De Vitis

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: in arrivo la ‘bona sorta’?

Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022. Di chi si tratta? L’annunciato allungamento del reality – che lo renderà l’edizione più lunga della storia del programma – impone necessariamente l’ingresso di nuovi naufraghi pronti ad unirsi al cast attuale. In vista della finale in programma attualmente al prossimo 27 giugno, la produzione dell’Isola corre ai ripari pensando già ai prossimi volti pronti a partire per l’Honduras. A svelarci i nomi finora trapelati è il portale televisivo TvBlog.it.

A far parte della rosa dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 ci sarebbe Fabrizia Santarelli, meglio nota come la “bona sorte” di Avanti un altro, il programma in onda nel preserale di Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. La giovane aspirante naufraga ha 28 anni, modella pugliese, nel 2011 ha preso parte al concorso di bellezza Miss Italia. Nonostante la carriera nel mondo dello spettacolo ha collezionato anche una laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti.

Anche Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Tra i possibili nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 spunta anche un nome celebre agli appassionati del reality, ovvero quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger (anche lei in passato naufraga), la giovane attrice e influencer potrebbe sbarcare nuovamente dopo averci fatto stare con il fiato in sospeso al grido di “Alvin! Alvin! Alvin!” di Alessia Marcuzzi, durante una diretta con l’Isola, quando credeva che fosse vittima di un annegamento nel bel mezzo di una prova in acqua.

C’è infine un terzo nome candidato a far parte della rosa dei nuovi concorrenti dell’Isola: si tratta di Maria Laura De Vitis, attuale pupa de La Pupa e il Secchione Show condotto su Italia 1 da Barbara d’Urso. La ventitreenne modella di Reggio Emilia, è salita alla ribalta del gossip per la storia con Paolo Brosio. Nella sua carriera ha finora collezionato il titolo di Miss Universo Emilia Romagna (che le ha permesso di prendere parte a Miss Mondo) e varie partecipazioni televisive, da Ciao Darwin ad Appuntamento a prima vista, fino alle varie ospitate nei salotti di Barbara d’Urso.

