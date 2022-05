Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono?/ L’ex pupa Maria Laura De Vitis…

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: arrivano Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli

Tutto pronto per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che torna in onda questa sera e per lo sbarco in Honduras delle tre, nuove concorrenti pronte a far girare la testa ai single del gruppo ovvero Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Dopo essere state presentate nelle scorse puntate da Ilary Blasi, questa sera, si tufferanno ufficialmente nella nuova avventura. In Honduras arriverà così Mercedesz Henger che, dopo essere stata una protagonista indiscussa durante la sua prima esperienza, è pronta a ripetere l’avventura forte dei ricordi, ma anche di un duro allenamento che, ormai, segue da tempo.

Con lei, però, sulle spiagge dell’Honduras arriverà anche Fabrizia Santarelli che si è fatta conoscere dal grande pubblico con il personaggio della Bona Sorte di Avanti un altro. Bellissima e con delle curve mozzafiato, anche lei è pronta a rubare la scena alle altre donne dell’Isola.

Grande attesa per l’arrivo di Maria Laura De Vitis

Tra le nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022 che faranno il proprio ingresso in Palapa questa sera nel corso della nuova puntata, c’è grande attesa per l’arrivo di Maria Laura De Vitis. L’ex fidanzata di Paolo Brosio con cui è rimasta in ottimi rapporti e che ha sentito prima della partenza per l’Honduras come ha raccontato nella puntata di Pomeriggio 5 del 4 maggio, è reduce dall’esperienza e dalla vittoria a La pupa e il secchione show 2022.

Bellissima, determinata e con una grande voglia di farsi conoscere anche dal pubblico di canale 5, Maria Laura De Vitis può contare su un grosso seguito di fan che, dopo averla amata come pupa sono pronti a fare lo stesso anche vedendola nei panni di naufraga. L’attesa, dunque, per l’arrivo delle tre, nuove concorrenti del reality di Ilary Blasi è finita.

