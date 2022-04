Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono?/ Marco Senise e Licia Nunez in Honduras

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022 in arrivo!

Nuovi concorrenti in arrivo nella settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma per oggi, lunedì 11 aprile. Mentre le coppie di naufraghi saranno destinate a sciogliersi ritrovandosi così ad essere uno contro l’altro divisi in due squadre avversarie – ad eccezione di una sola coppia che invece avrà la possibilità di restare unita – due volti noti saranno pronti a sbarcare in Honduras. E’ quanto emerso dal comunicato ufficiale relativo al nuovo appuntamento e che annuncia l’arrivo sull’Isola di Marco Senise e di Licia Nunez.

Marco Senise entrerà a fare ufficialmente parte dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Noto conduttore televisivo, in tanti lo ricordano per aver fatto parte dal 1998 al 2013 della trasmissione Forum, affiancando Fabrizio Bracconeri durante le conduzioni di Paola Perego e di Rita Dalla Chiesa. Successivamente la carriera di Senise si è spostata verso la conduzione di vari programmi sull’ormai defunto Agon Channel ed ha condotto anche diversi eventi tra cui alcuni concorsi di bellezza sul territorio. Di recente Marco Senise è stato al centro del gossip e dei salotti tv di Barbara d’Urso per via dei suoi flirt avuti con Valeria Marini e Antonella Elia e che avrebbero portato agli attriti tra le due donne.

Marco Senise e Licia Nunez nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: come saranno accolti?

Oltre a Marco Senise, a fare parte dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e pronta a sbarcare nella prima serata di oggi sarà anche l’attrice Licia Nunez. Al secolo Lucia Del Curatolo, in tanti la ricorderanno per aver prestato il volto di Barbara Ponti nella fiction Vivere. Tra le altre interpretazioni, anche quella di Elena Monforte ne Le Tre Rose di Eva.

Licia Nunez prese parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed in quella occasione si discusse a lungo della sua vecchia storia d’amore con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Dopo le ‘comodità’ della spiatissima Casa di Cinecittà, l’attrice ha deciso di mettersi ora alla prova con una esperienza televisiva decisamente più faticosa. Scopriremo solo questa sera, dopo il probabile tuffo dall’elicottero che inaugurerà l’arrivo di Marco Sanise e Licia Nunez, come gli attuali naufraghi accoglieranno i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022.

