Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022/ Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis…

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: chi sono?

L‘Isola dei Famosi 2022 sta per popolarsi nuovamente dopo le varie eliminazioni. Il reality show condotto da Ilary Blasi è stato prolungato e farà compagnia al pubblico di canale 5 fino al 27 giugno. Motivo per il quale in Honduras, nel corso delle prossime settimane, sbarcheranno nuovi naufraghi, per la precisione, nuove naufraghe. Sarebbero tre donne, infatti, le nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 pronte a far sognare Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi, ovvero i due single dell’Isola.

Nel corso della scorsa puntata, Ilary Blasi ha presentato Mercedesz Henger che si è già presentata così: “Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare all’Isola dei Famosi”, racconta Mercedesz che, in Honduras, sarebbe pronta ad innamorarsi. “Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza”.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: sbarcano Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli?

Oltre a Mercedesz Henger, in Honduras, dovrebbero sbarcare altre due concorrenti bellissime e pronte a far girare la testa ai naufraghi. Insieme alla figlia di Eva Henger, infatti, sull’Isola dei Famosi 2022 dovrebbero arrivare Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La prima è l’ex di Paolo Brosio ed è una concorrente de La pupa e il secchione show 2022. Dopo l’esperienza nel programma condotto da Barbara D’Urso, Maria Laura De Vitis diventerà ufficialmente una naufraga?

Fabrizia Santarelli, invece, è conosciuta dal grande pubblico come la ‘bona sorte’ di Avanti un altro. Tutte e tre bellissime, Mercedesz, Fabrizia e Maria Laura sarebbero pronte a conquistare le attenzioni dei naufraghi, ma come reagiranno le altre donne dell’Isola?











