Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024: chi entra oggi?/ Da Linda Morselli al comico Dario Cassini

Una nuova appassionante e travolgente puntata de L’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda questa sera – 13 maggio – per una carrellata di sorprese che sicuramente andranno cambiare ulteriormente gli equilibri del reality. Spicca una novità su tutte: questa sera approderanno in Honduras 3 nuovi concorrenti, scopriamo dunque chi entra oggi all’Isola dei Famosi 2024.

Tra i 3 nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 che approderanno questa sera in Honduras spicca Dario Cassini. Il comico è alla sua ‘prima volta’ in un reality e data la sua verve e costante ironia sicuramente la sua presenza propizierà momenti di pura ilarità. Con lui sbarcherà anche Karina Sapsai, modella e showgirl. Inoltre, sempre dall’ambito della moda, arriva Linda Morselli: la nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 è nota, tra le altre cose, per le relazioni con due volti noti del mondo dei motori: Valentino Rossi e Fernando Alonso.

Isola dei Famosi 2024, ‘linfa nuova’ per il cast di naufraghi: in arrivo 3 nuovi concorrenti

Appurato chi entra oggi all’Isola dei Famosi 2024 in qualità di nuovi concorrenti, è chiaro che la rosa dei naufraghi va ad impreziosirsi con personalità che potrebbero generare nuove simpatie, antipatie e dinamiche tutte da vivere. Tra l’altro, la scelta di infoltire il cast di naufraghi è probabilmente dovuta alle tante defezioni che hanno caratterizzato questa edizione, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria.

Il proposito era quello di una stagione senza ritiri e particolari problemi in tema ritiri: tutt’altra storia è quella di queste settimane dell’Isola dei Famosi 2024. Prima il ‘caso’ di Francesco Benigno, passando per gli abbandoni di Daniele Tedeschi e Pietro Fanelli, anticipati nella scelta anche da Peppe Di Napoli. Un infortunio ha invece frenato la voglia di farsi valere di Francesca Bergesio mentre, per Tonia Romano, il viaggio in Honduras non è mai arrivato. Al netto di questa situazione, i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 sono linfa necessaria per ravvivare le sorti del reality per le prossime settimane.

