Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024: chi entra oggi nella seconda puntata?/ L’ipotesi Francesco Benigno

Isola dei Famosi 2024, nuovi concorrenti nella puntata di stasera?

Stasera torna in onda l’Isola dei Famosi 2024 con la seconda puntata di questa nuova edizione, che ha preso il via lo scorso lunedì. Alla conduzione troviamo Vladimir Luxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese: inviata dall’Honduras, per raccontare le avventure dei naufraghi e dirigerli nelle prove in puntata, è Elenoire Casalegno. La puntata di questa sera sarà ricca di avvenimenti: non solo si parlerà dei primi screzi tra naufraghi e il gruppo dei “Nip” si aggregherà a quello dei “Vip”, ma potrebbero anche sbarcare nuovi concorrenti all’Isola dei famosi.

Al momento non sono stati fatti nomi ufficiali sui nuovi naufraghi che si aggiungeranno al già folto gruppo, che in questi giorni ha iniziato ad ambientarsi a Cayo Cochinos. I concorrenti di partenza sono 17, 13 famosi e 4 non, con l’aggiunta dell’improvviso forfait di Tonia Romano, che ha detto anzitempo addio alla sua avventura nel reality.

Chi saranno, dunque, i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 pronti ad entrare nel reality nella seconda puntata di stasera? Al momento non sappiamo quante saranno le new entry e, soprattutto, chi saranno. Negli ultimi giorni si è fatta largo sul web l’ipotesi, da molti data per certezza, di un approdo di Francesco Benigno in Honduras. Il celebre attore, protagonista di numerose fiction televisive e film per il cinema, potrebbe aggregarsi stasera stessa al gruppo dei concorrenti dopo aver ritardato di qualche giorno il suo tuffo dall’elicottero.

Il cast dell’Isola dei famosi 2024 con 2 nuovi concorrenti verrà senza dubbio rimpolpato, forse già dalla puntata di stasera, ma non vi sono informazioni in più sui nuovi naufraghi. L’ipotesi, considerato il numero ristretto di concorrenti “Nip”, finora solo 4, è che ad entrare a reality in corso potrebbero essere altri personaggi sconosciuti ai telespettatori. Ma è anche altamente probabile che Vladimir Luxuria e la produzione punterà su altri volti famosi, per aumentare l’interesse del pubblico e rendere più coinvolgenti le dinamiche in trasmissione. Non resta che attendere la seconda puntata, in onda stasera, e tutti i dubbi verranno sciolti.











