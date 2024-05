Nuovi concorrenti Isola dei famosi 2024/ Dario Cassini (e non solo), tre naufraghi contro il flop?

Dario Cassini tra i nuovi concorrenti all’Isola dei famosi 2024: chi altro sbarca in Honduras

Non c’è pace per gli ascolti dell’Isola dei famosi 2024 che continuano a colare a picco. Partita in sordina, la nuova edizione del reality di Canale5 condotta da Vladimir Luxuria in queste settimane ha registrato ascolti in calo, un numero record di ritiri, ben cinque, polemiche e persino una squalifica tanto che si vocifera la chiusura anticipata. E per questo Mediaset e il reality corrono ai ripari con l’ingresso di nuovi naufraghi. È il sempre informato sito di TvBlog.it, infatti, ad anticipare che nella prossima puntata, lunedì 6 maggio 2024, ci sarà l’ingresso all’Isola dei famosi 2024 di tre nuovi concorrenti, Dario Cassini e non solo.

Nel dettaglio, infatti, Blogo fa sapere che l’attore e comico napoletano Dario Cassini sarà il nuovo concorrente dell’Isola dei famosi 2024. L’attore ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel varietà di Canale5 Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. Più di recente, invece, ha recitato in Don Matteo nei panni del Pubblico Ministero Gualtiero Ferri e successivamente ha preso parte anche allo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle 2022 in coppia con Lucrezia Lando. Il comico nello show di Rai1 ha litigato con Selvaggia Lucarelli, con il suo carattere forte e istintivo animerà le dinamiche del reality di Canale5?

Nuovi concorrenti Isola dei famosi 2024, arriva Dario Cassini e due modelle

Non sarà l’unico tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi 2024, Dario Cassini. Sempre di TvBlog, infatti, ha annunciato che sbarcheranno in Honduras anche altre due nuovo naufraghe. Il sito però non ha fornito l’identità delle due ragazze limitandosi solo a dire che si tratta di due modelle. Questi nuovi innesti riusciranno a risollevare gli ascolti e le dinamiche di questa bistrattata edizione dell’Isola dei famosi? Non resta che attendere le prossime settimane per avere maggior certezze.

Nel frattempo, di recente, Gabriele Parpiglia ha annunciato che, sempre a causa dei bassi ascolti, L’Isola dei famosi 2024 dovrebbe chiudere prima del previsto ma tale indiscrezione non trova riscontro ufficiale nelle fonti Mediaset. Sempre sul sito, infatti, si legge: “Un’edizione che secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia dovrebbe chiudere in anticipo il prossimo 28 maggio. A Mediaset però di questa chiusura anticipata non ne sanno nulla. In azienda resta al momento confermata quindi la data della finale di lunedì 10 giugno 2024. Attendiamo nel caso di una chiusura anticipata il comunicato ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese”











