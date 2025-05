Pare siano ben tre i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, che nelle ultime ore stanno viaggiando al fine di atterrare alle Honduras per raggiungere gli altri naufraghi. Infatti, il reality non sta andando affatto bene seguendo un filone sfortunato che ha contagiato Mediaset negli ultimi mesi (vedi il flop di The Couple). A dare la notizia dell’arrivo di altre tre persone a Cayo Cochinos è stato Gabriele Parpiglia: “Finalmente, nel discusso reality che non piace ai concorrenti aria fresca, pop, nuova”.

Leonardo Brum e Angelo Famao hanno lasciato per ultimi l’Isola dei Famosi 2025, e per questo motivo il programma ha subito iniziato con i nuovi casting per riempire i buchi lasciati dagli altri naufraghi. Passiamo dunque a scoprire chi sono secondo Parpiglia i nuovi concorrenti del reality di Canale 5. Si tratterebbe dei gemelli Salvatori, che parteciperanno come un unico individuo. Non solo, sull’Isola dovrebbe atterrare anche Jey Lillo, famoso illusionista e mago che è stato sia a Ciao Darwin che a Tu Si Que Vales. Non solo, l’artista era anche stato a Pechino Express.

Fabrizio e Valerio Salvatori saranno i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 insieme a Jey Lillo. I tre dovrebbero essere presentati agli altri naufraghi a partire da mercoledì, durante la diretta con Veronica Gentili. Ma attenzione, al momento si tratterebbe solo di voci dato che nessuna delle persone sopracitate ha mai confermato la notizia. Anzi, il mago è stato avvistato a Napoli dove ha festeggiato lo scudetto, mentre Fabrizio e Valerio Salvatori, conosciuti per i loro bellissimi capelli rossi, sarebbero stati visti a fare aperitivo insieme ad un dj set.

Al momento si spera solo che l’arrivo di nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi 2025 possano risollevare le sorti del programma, che come succede spesso, è iniziato molto bene ma sta proseguendo con numeri decisamente bassi. La prima puntata è iniziata con uno share pari al 18,9%, mentre durante la terza diretta è crollata al 15,7%. Una sorte che segue pari pari quella di The Couple e non solo, e in questi casi le strategie sono ben poche oltre ad inserire personaggi interessanti. Ce la faranno a ripartire alla grande?