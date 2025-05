Nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025: chi sono? Dopo il ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum arrivano nuovi naufraghi?

Non sono passati neanche 20 giorni da quando è partita questa edizione dell’Isola dei famosi 2025 eppure si deve già fare i conti con i primi ritiri. Dopo una serie di tentennamenti Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di abbandonare definitivamente Playa Uva e non solo loro anche altri naufraghi stanno riscontrando delle difficoltà ed hanno espresso il desiderio di volersene andare come Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Insomma, l’Isola condotta da Veronica Gentili sta perdendo pezzi e fioccano nel frattempo le indiscrezioni su chi saranno i nuovi naufraghi pronti a sbarcare, i nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025.

Leonardo Brum: perché si è ritirato dall’Isola dei Famosi?/ “Non sto bene. Devo capire me stesso”

Innanzitutto, a causa dei tanti ritiri, abbandoni e tentennamenti la produzione è già al lavoro per provinare i nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025. Gabriele Parpiglia nei giorni scorsi nel suo programma radiofonico 100% Parpiglia non solo ha annunciato i nuovi arrivi ma ha rincarato la dose rivelando che c’è un nome il lizza che, se confermato, assicurerebbe scintille in Honduras: “uno farà molto caos social, caos“. Tuttavia l’autore e conduttore non si è sbilanciato su chi sia questo naufrago che regalerebbe scompiglio, ma in questi giorni stanno circolando moltissimi nomi sui possibili nuovi naufraghi.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025?/ Dieta, quanto pesa e cosa mangia

Carmen Russo e Lorenzo Spolverato nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025 al posto di Angelo Famao e Leonardo Brum? I rumor

Chi saranno i nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025 al posto di Angelo Famao e Leonardo Brum che hanno abbandonato nei giorni scorsi? Sul web fioccano le indiscrezioni. Il primo nome che circola è quello di Carmen Russo, in realtà è stata la stessa showgirl ad accendere il gossip ospite nel programma di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio. Carmen, parlando delle sue esperienze precedenti all’Isola ha ammesso di trovare l’esperienza meravigliosa, di essersi divertita e pronta a riprovarci: “Ho avuto la fortuna di fare tre Isole una diversa dall’altra. Che la quarta sia un po’ più diversa? Chi lo sa!” Lasciando intendere che la quarta sia più una certezza che un’ipotesi.

Angelo Famao: perché si è ritirato dall’Isola dei Famosi?/ “Mi sono sentito confuso e non lucido”

Il nome più clamoroso, infine, che circola tra i nuovi concorrenti Isola dei famosi 2025 è quello del più discusso e divisivo concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha postato sul suo profilo Instagram, una foto in cui appare di spalle nei pressi degli studi Mediaset. A confermare l’indiscrezione sono stati poi gli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni che hanno rilanciato dicendo che la sua entrata è prevista tra questa e la prossima puntata. Sul web circolano anche altri nomi, mentre non è chiaro quando sbarcheranno in Honduras