Nuovi documenti segreti su Chernobyl/ Errori e silenzi dietro la sciagura nucleare

I nuovi documenti segreti su Chernobyl fanno ulteriore luce sulla catastrofe nucleare del 26 aprile 1986: tra questi spicca sicuramente la lettera di Andrej Sacharov a Mikhail Gorbaciov. Il fisico sovietico, Premio Nobel per la pace e dissidente del regime comunista, era stato riabilitato proprio da Gorbaciov, ma questo non gli impedì di scrivere al segretario del Partito comunista dell’Unione Sovietica una lettera per esortare alla massima trasparenza sul disastro di Chernobyl.

“Sono convinto che il pubblico non solo è in grado ma è obbligato a conoscere tutte le circostanze del disastro di Chernobyl, contrariamente ai trucchi di censura dei vari dipartimenti, con i loro interessi e le loro ambizioni. (…) Se nascondiamo i nomi dei responsabili della catastrofe (gli stessi che oggi praticano la censura), creeremo una copertura per altri potenziali complicazioni nelle prossime progettazioni e costruzioni di impianti nucleari”.

Per i nomi di mittente e destinatario, questa lettera datata 4 novembre 1988 è uno dei documenti di spicco sulla catastrofe nucleare della centrale di Chernobyl fra quelli ora declassificati e pubblicati dal National Security Archive americano. Sacharov dunque denunciava la sistematica disinformazione che le autorità sovietiche continuavano a stendere sul disastro nucleare anche due anni e mezzo dopo i fatti.

DOCUMENTI SU CHERNOBYL: I MOTIVI DELLA TRAGEDIA

I documenti provengono in buona parte dalla corrispondenza del Politburo sovietico, ma anche dagli archivi del Kgb e della Cia: da essi si apprende pure che il Politburo sapesse già nel luglio 1986, cioè appena tre mesi dopo il disastro, che il reattore di Chernobyl era destinato a finire in “meltdown”. Non furono soltanto gli errori commessi e l’incompetenza dei tecnici impiegati nella centrale a causare l’esplosione, come si è sempre detto: il reattore era concepito e progettato in maniera “difettosa”.

È quanto emerge chiaramente dal resoconto di una discussione del Politburo del 3 luglio 1986, presieduta da Gorbaciov alla presenza tra gli altri del ministro degli Esteri Andrej Gromyko e del premier Nikolaj Ryzhkov, durante la quale viene presentata la relazione del capo dell’apposita Commissione investigativa, Boris Shcherbina, il quale afferma a chiare lettere che non solo le “violazioni delle regole” avevano portato all’esplosione, ma che “questi reattori sono potenzialmente pericolosi sin dalla loro progettazione”.

Nonostante i gravi rischi per la salute a cui erano esposti milioni di persone e nonostante fossimo in piena ‘glasnost’ gorbacioviana, la coltre di silenzio sembrava impenetrabile davanti a un disastro le cui proporzioni non dovevano essere rese note.

DOCUMENTI SU CHERNOBYL: IL DRAMMA DEI “LIQUIDATORI”

Shcherbina raccomanda di bloccare la costruzione di nuovi impianti nucleari del tipo di quello di Chernobyl: “Le grossolane violazioni delle procedure non sono causate da qualche straordinaria sviluppatasi all’improvviso. Gli errori dello staff erano aggravati da difetti nel disegno del reattore: erano questi la causa per la quale il processo si è sviluppato nel massimo incidente ipotizzabile, il più grande nella storia dell’industria dell’energia nucleare”, dichiara senza mezzi termini il capo della Commissione investigativa, che parla di ben 104 incidenti avvenuti nella centrale oggi in Ucraina nei cinque anni precedenti alla tragedia.

Avvisaglie di cui il Cremlino era a conoscenza, ma che ignorò. Nei documenti si parla anche dei ben 600 mila “liquidatori”, il personale incaricato della “eliminazione delle conseguenze dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl”, esposti per anni alle radiazioni, con una “dose media” di circa 170 millisierverts rispetto al valore massimo accettato di 20 millisievert/anno.

Questi liquidatori scrissero una drammatica lettera al Pcus sulle loro condizioni di salute e sulla impossibilità di avere anche solo vestiti adatti, ma invano. Dati precisi sulla mortalità di questi sfortunati lavoratori non ce ne sono, ma ancora nel 2016, il ministero alla Salute dell’Ucraina stimava che ogni anno muoiano ancora 20 mila liquidatori in relazione alle malattie connesse con Chernobyl.



