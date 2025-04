Negli ultimi anni, l’Italia ha dimostrato un impegno crescente nell’investire in tecnologie avanzate come la cybersecurity e l’Intelligenza artificiale (AI). Secondo il report “CIO 2025 Outlook” di Experis, brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative, il 77% delle aziende italiane prevede di aumentare gli investimenti in sicurezza digitale, mentre il 67% intende accelerare l’adozione dell’AI.

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 2. Video, Dina Ravera (Destination Italia): "Il nostro segreto? La missione..."

Tuttavia, nonostante questi sforzi, le imprese affrontano una sfida significativa: la carenza di professionisti qualificati. Infatti, il 78% delle aziende italiane segnala difficoltà nel reperire le competenze necessarie, un dato superiore alla media globale del 74%. I Chief information officer (Cio) segnalano difficoltà nel reperire talenti con le competenze necessarie per gestire e implementare queste tecnologie e questo divario di competenze è particolarmente evidente nel settore della cybersecurity.

Riforma pensioni 2025/ Anticipi in calo nella Pubblica amministrazione (ultime notizie 28 aprile)

Nel mondo la domanda di lavoratori e specialisti della cybersicurezza è altissima: sono ricercati più di 3,4 milioni i profili, e solo in Italia si stima una carenza di circa 100mila professionisti della sicurezza informatica. D’altronde, se tutto ciò che viaggia attraverso la rete dev’essere controllato e monitorato, è necessario che tutti (inclusi soprattutto i non addetti ai lavori) siano consapevoli dei rischi e dei pericoli che si corrono quotidianamente.

Per questo motivo, figure come data scientist, Chief information security officer (i cosiddetti Ciso) e IoT software engineer sono ora essenziali nel contesto aziendale, perché agevolano il processo di transizione digitale e offrono garanzie sul corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza. E allo stesso tempo la cybersecurity è diventata una questione collettiva, che riguarda di fatto chiunque utilizzi i device e la rete.

Pensioni assistenziali +18% in 10 anni, 1.3 milioni di beneficiari/ Calabria: 131 assegni per mille abitanti

Il report di Experis riporta che sebbene il 41% dei Cio consideri la sicurezza informatica una priorità assoluta, solo il 37% delle aziende ha definito strategie di rischio specifiche, e meno del 30% del personale utilizza correttamente i sistemi di sicurezza implementati. La formazione interna emerge come una delle soluzioni più efficaci per colmare questo gap e il 42% dei lavoratori considera la formazione aziendale un ottimo metodo per acquisire nuove competenze.

Iniziative come il programma “Ambizione Italia per la Cybersecurity”, promosso da Microsoft e dalla Fondazione Mondo Digitale, mirano a formare esperti in cybersicurezza e a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza informatica. Dal 2022, oltre 9.000 persone, tra professionisti, studenti e cittadini, hanno partecipato a corsi per migliorare le proprie competenze digitali.

Nonostante questi sforzi, l’Italia presenta ancora ritardi significativi. Solo l’1,5% degli studenti italiani completa percorsi di laurea in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, un valore che è un terzo della media europea. Inoltre, solo il 46% della popolazione adulta italiana possiede competenze digitali minime, posizionando il Paese al 24° posto nell’Unione europea.

Un altro aspetto da attenzionare è l’alto gender gap nel settore Ict. In Italia, solo il 16% dei lavoratori nel campo delle tecnologie informatiche è donna, una percentuale inferiore di quasi il 20% rispetto alla media europea. Questo divario di genere rappresenta un ostacolo rilevante per una transizione digitale inclusiva e richiede interventi mirati.

Le disuguaglianze emergono anche tra tipologie di imprese e tra territori. Infatti, le grandi aziende mostrano una maggiore propensione a investire nella formazione digitale rispetto alle Pmi: secondo recenti rilevazioni, il 65% delle grandi imprese ha fornito formazione Ict ai propri dipendenti, contro il 18% delle piccole e medie imprese, che rappresentano un asse fondamentale per l’economia del Paese.

Nella Pubblica amministrazione, invece, si registra un forte divario tra livelli amministrativi e territoriali. Nel 2022, la differenza nella quota di dipendenti che hanno ricevuto formazione tra Nord e Sud è stata superiore al 30%. Confrontando diversi livelli amministrativi, i dipendenti delle Regioni e Province Autonome hanno avuto accesso alla formazione Ict con una frequenza superiore del 20% rispetto ai Comuni. Le criticità legate al capitale umano nella Pa sono ulteriormente acuite da un contesto di invecchiamento demografico che vede i lavoratori essere i più anziani tra i Paesi europei con il 48,5% di over 55.

Per affrontare queste sfide, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta un’opportunità unica poiché con oltre 48 miliardi di euro destinati alla digitalizzazione, l’Italia supera i principali Paesi europei in termini di risorse stanziate, dimostrando un impegno strategico verso la modernizzazione tecnologica. A oggi, la Missione Digitalizzazione è la prima per spesa sostenuta, con il 44% degli importi assegnati già utilizzati entro giugno 2024.

Investire nella formazione, promuovere l’inclusione digitale e sviluppare percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro sono passi essenziali per garantire la giusta crescita del settore digitale italiano.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI