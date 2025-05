Nuovi ritiri all’Isola dei famosi 2025? Parpiglia: “Due naufraghe stanno male e pensano a lasciare”

Sono in vista nuovi ritiri all’Isola dei famosi 2025 nella puntata di questa sera, 28 maggio 2025?, i naufraghi stanno abbandonando in massa il reality che affonda negli ascolti sempre più bassi. In queste tre settimane di reality già sei concorrenti hanno lasciato l’Isola, Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi (per motivi familiari), Nunzio Stancampiano e Samuele Spadino Bragelli ed infine Antonella Mosetti. Tuttavi non è finita qui perché adesso tre naufraghi stanno male e, secondo Gabriele Paripiglia, due naufraghe sono già pronte a lasciare l’Isola.

Nuovi ritiri all’Isola dei famosi 2025, dunque? Gabriele Parpiglia, nel suo programma 100% Parpiglia ha lanciato la bomba: “Mi hanno detto che ci potrebbero essere due nuovi ritiri questa sera”. L’autore televisivo non si è sbilanciato oltre e non ha rivelato l’identità dei concorrenti limitandosi a dire che si tratta di ‘due naufraghe’. Chi sono? In queste ultime ore ben tre concorrenti dell’Isola sono stati male ed hanno avuto dei problemi di salute: l’ex Iena Dino Giarrusso che dopo aver lasciato la spiaggia è ritornato dai suoi compagni, Teresanna Pugliese, anche lei ritornata dagli altri naufraghi dopo essere stata visitata e Carly Tommasini, quest’ultima si è sentita male lo scorso weekend ed è stata trasportata con il barchino per fare i dovuti accertamenti.

Non è ancora certo se Carly Tommasini e Teresanna Pugliese si ritireranno dall’Isola dei famosi 2025 o se continueranno a giocare, quel che è certo, tuttavia, è che tutti questi ritiri sono un grave problema per il reality a cui non è facile far fronte. Gabriele Paripiglia, sempre durante il suo programma su Studio 100, ha rivelato: “Quando uno se ne va è un danno enorme” perché poi la produzione deve sostituire i concorrenti ritirati con altri naufraghi che in fretta e in furia devono fare vaccini, visite e controlli e non è facile.” Insomma non sta andando bene questa nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025, con ascolti sempre più a picco a scarso interesse da parte dei telespettatori nonostante la bravura ella nuova conduttrice Veronica Gentili.