Non c’è pace per l’Isola dei famosi 2025, dopo i ritiri, i ripensamenti e gli abbandoni definitivi di molti naufraghi uno dopo l’altro, nelle scorse ore due naufraghe hanno dovuto lasciare Playa Dos per problemi di salute: Teresanna Pugliese e Carly Tommasini si sono sentite male all’Isola dei famosi 2025 e sono finite dal medico. Nello scorso weekend, infatti, sia l’ex volto di Uomini e Donne che la modella hanno accusato dolori fortissimi ed altri malesseri generali. Sottoposti ai dovuti accertamenti medici, Teresanna è rientrata dopo alcune ore mentre Carly non è ancora tornata.

Continua dunque lo spettro dei nuovi ritiri Isola dei famosi 2025, Teresanna Pugliese e Carly Tommassini sono pronto ad abbandonare il reality? Entrambe hanno accusato dei problemi di salute che hanno reso necessario l’intervento del medico nelle scorse ore. Tuttavia mentre Teresanna in serata è ritornata in spiaggia dagli altri naufraghi, Carly non è ancora tornata. “Carly, provata fisicamente, confessa a Dino di avvertire una malessere e si dice preoccupata per la situazione” si legge nel comunicato ufficiale dell’Isola che poi aggiunge che l’abbandono della modella della spiaggia di Playa Dos è solo temporaneo dovuto appunto a degli accertamenti medici.

Teresanna Pugliese e Carly Tommasini sono solo le ultime naufraghe di un lungo elenco di concorrenti che stanno pensando ad abbandonare il reality o che si sono già ritirati. Dopo pochi giorno dallo sbarco in Honduras e dopo un ridicolo tira e molla, hanno abbandonato. E tra ritiri e ascolti in calo l’Isola dei famosi 2025, nonostante quest’anno sia partita in gran spolvero, rischia la chiusura anticipata. I primi a mollare sono stati Angelo Famao e Leonardo Brum seguiti a ruota da Nunzio Stancampiano e Samuele Bragelli Spadino. Per motivi familiari è stata costretta al ritiro Camila Giorgi mentre Antonella Mosetti ha abbandonato perché ancora troppo provata dalla morte del papà. Nel frattempo circolano già i primi nomi di nuovi concorrenti che dovrebbero sbarcare in Honduras nella puntata di domani: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e altri.