Nuovi tronisti di Uomini e Donne, chi sono?/ Da Federico Dainese ad Aurora Colombo…

Nuovi tronisti Uomini e Donne: chi arriverà a settembre?

La stagione di Uomini e Donne, attualmente in corso, si sta per terminare. Ancora poche settimane e il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza per poi tornare a settembre. In attesa di scoprire le scelte di Veronica Rimondi e Luca Salatino che nelle ultime puntate sveleranno il nome della persona da cui sono stati conquistati, chi salirà sul trono a settembre? I casting per la prossima edizione del trono classico sono già iniziati, ma sul web cominciano a circolare i primi nomi. Oltre a puntare su nomi sconosciuti che non hanno mai partecipato alla trasmissione, Maria De Filippi potrebbe decidere di puntare su alcuni nomi della stagione in corso.

Per il ruolo di tronista spunta il nome di Federico Dainese, corteggiatore di Veronica Rimondi che, nelle prossime puntate, sarà eliminato dalla tronista. Volto pulito, serio e pacato, Federico conquisterà la fiducia della redazione del dating show di canale 5? Per la tronista, invece, spuntano i nomi di Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino e Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Cambia tutto anche nel trono over?

Clamorose novità potrebbero esserci anche nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne. Sulla presenza di Gemma Galgani c’è un grande punto interrogativo. La dama ha sempre meno spazio in trasmissione e non è escluso un clamoroso cambio della guardia. I rumors vorrebbero Ida Platano come la sua rivale, ma la dama è stata nuovamente travolta dai sentimenti per Riccardo Guarnieri con cui potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Tra i nomi che dovrebbero tornare spunta Armando Incarnato, ma anche quello delle nuove dame come Gloria e Maria Grazia che sono uscite entrambe, senza successo, con Riccardo Guarnieri.

