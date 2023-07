Nuovi tronisti di Uomini e Donne: chi sono?/ Spuntano i nomi dei tentatori Fouad Elshafie e Davide Blanda

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: arrivano i single di Temptation Island 2023?

All’inizio delle registrazioni delle puntate della nuova stagione di Uomini e Donne manca poco più di un mese. Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti sarà necessario aspettare ancora un po’, ma sul web continuano a circolare vari nomi che rispecchiano, più o meno, anche i gusti del pubblico. Con la messa in onda di Temptation Island 2023 che si concluderà lunedì 31 luglio con gli ultimi confronti e il punto su tutte le coppie un mese dopo la fine del programma, al trono di Uomini e Donne vengono accostati alcuni nomi dei protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne?/ Tutto dipende da Maria De Filippi

In particolare, sul web, sono diversi gli utenti che si augurano di trovare sul trono due tentatori ovvero Fouad Elshafie e Davide Blanda rispettivamente tentatore di Gabriela Chieffo e Alessia Bottiglia. Entrambe sono uscite dal villaggio di Temptation Island con i propri fidanzati lasciando soli Fouad e Davide: i due saranno presi in considerazione come tronisti dalla redazione di Uomini e Donne?

Gemma Galgani: "Sono sgomenta"/ L'appello per la terra della dama di Uomini e Donne

Per il trono di Uomini e Donne spunta il nome di Francesca di Temptation Island 2023

Sempre da Temptation Island 2023 potrebbe arrivare anche la nuova tronista di Uomini e Donne. Per il trono rosa, tuttavia, il pubblico punta su una fidanzata ovvero su Francesca che ha concluso il proprio percorso nel villaggio dell’amore mettendo fine alla relazione con Manuel con cui, in due anni di storia, ha vissuto diversi momenti difficili essendo stata lasciata per ben cinque volte. All’interno del villaggio di Temptation Island, Francesca ha scoperto di essere una donna forte trovando il coraggio che, finora, non aveva avuto, di chiudere la relazione.

Arianna Cirrincione: "Ho la vitiligine da quando sono bambina"/ L'ex Uomini e Donne lo confessa sui social

L’atteggiamento avuto da Francesca sia durante la permanenza nel villaggio che durante il falò di confronto con Manuel è piaciuto davvero tanto al pubblico che l’ha promossa a pieni voti e che ora si augura di vederla sul trono in cerca dell’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA