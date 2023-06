Nuovi tronisti di Uomini e Donne: chi sono?/ Tra gli ex corteggiatori, resta in pole Alessio Campoli

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

I casting per la prossima edizione di Uomini e Donne continuano per cercare quelli che saranno i nuovi tronisti. Dopo l’ultima stagione del trono classico che ha portato alla nascita di due vere coppie ovvero quella di Federico Nicotera e Carola e quella di Lavinia Mauro e Alessio Campoli mentre i troni di Nicole Santinelli e Luca Daffrè non hanno avuto il successo sperato, la redazione punterà ancora su nomi già conosciuti dal pubblico o preferirà puntare su volti sconosciuti con la reale voglia di trovare l’amore e vivere una vera favola?

La sensazione è che Maria De Filippi, con la redazione, cercherà soprattutto volti sconosciuti provando a seguire la strada adottata per il trono over dove, perfetti sconosciuti, riescono a conquistare l’affetto del pubblico dando vita ad importanti dinamiche.

Alessio Campoli unico tronista tra gli ex corteggiatori di Uomini e Donne?

Sono tanti gli ex corteggiatori accostati al trono di Uomini e Donne per la prossima stagione. Per il trono femminile spuntano i nomi di Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera e Alessandra Somensi, ex scelta di Luda Daffrè. Per il trono maschile, invece, spuntano i nomi di Alessio Campoli, non scelta di Lavinia Mauro, Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, ex scelta di Nicole Santinelli. Difficilmente, però, Maria De Filippi e la redazione porteranno sul trono tutti ex corteggiatori.

Tra tutti, il popolo del web spinge per avere sul trono Alessio Campoli che, prima di corteggiare Lavinia Mauro, aveva corteggiato Angela Nasti che l’aveva poi scelto per poi chiudere la storia dopo pochi giorni. Ad oggi, il nome di Alessio Campoli è quello in pole per il trono di Uomini e Donne della prossima stagione: la redazione deciderà di puntare davvero su di lui?

