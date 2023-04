Nuovi tronisti di Uomini e Donne, chi sono?/ Tre ex vicini al trono e la decisione di Maria De Filippi

Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne? Le ipotesi

Con la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi è rimasto orfano di un altro tronista. In studio sono rimasti Luca Daffrè, arrivato sul trono da poche settimane, e Nicole Santinelli, il cui percorso è ormai ben avviato.

A circa due mesi dalla fine del programma, che poi andrà in pausa estiva per fare il suo ritorno a settembre, è possibile che Maria De Filippi decida di continuare solo con i due tronisti rimasti in studio. Il tempo per avviare un altro trono, e dunque per dare ad un nuovo protagonista il tempo di trovare l’amore, è infatti molto breve. Ciò ci porta a credere che la presentazione dei nuovi tronisti sarà rimandata a settembre. Ma su chi potrebbe ricadere la scelta della produzione questa volta?

Chiara Rabbi prossima tronista di Uomini e Donne?

Ipotesi e indiscrezioni sui nomi dei prossimi tronisti di Uomini e Donne non mancano. Gli occhi sono tutti puntati sulle ‘non scelte’ degli ultimi troni, che sono riuscite a lasciare un segno nonostante il mancato lieto fine. Parliamo di Alice Barisciani, la corteggiatrice ‘non scelta’ da Federico Nicotera, che ha invece iniziato una storia d’amore con Carola Carpanelli; ma anche di Alessio Campoli, che il web chiama a gran voce sul trono. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate da Novella 2000, in lizza per il trono ci sarebbe anche Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei. Si tratta di tre volti già noti al pubblico di Uomini e Donne, che potrebbero sicuramente appassionare i telespettatori.

