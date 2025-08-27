Chi sono gli altri due tronisti di Uomini e Donne non ancora annunciati? Ecco perché Maria De Filippi non li ha ancora presentati

La prima registrazione di Uomini e Donne ha finalmente annunciato i primi nuovi tronisti dell’edizione. La presentazione di Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, non è stata una grande sorpresa, visto che si parla di lui sul trono da mesi. Sorpresa è stato invece il nome di Cristiana Anania, volto inedito del mondo dello spettacolo e, per questo, un ingressi fresco a Uomini e Donne. Eppure, le indiscrezioni da mesi parlano di quattro nuovi tronisti e non solo due; cos’è dunque accaduto?

Le presentazioni dei nuovi tronisti, a quanto pare, non sono finite qui. Per la prima registrazione, Maria De Filippi si è limitata a due soli ingressi, ma la volontà è quella di ampliare il cast. Tuttavia, ci sarebbe un motivo più che chiaro per questa scelta e risiederebbe nello speciale di Temptation Island.

Chi saranno gli altri due tronisti di Uomini e Donne? La scelta di Maria De Filippi

Stando alle ultime indiscrezioni, ormai quasi certezza, è in arrivo uno speciale di Temptation Island (registrato a settembre) nel quale ci sarà un nuovo confronto tra varie coppie dell’ultima edizione. Secondo quanto scrive Lorenzo Pugnaloni, “Dopo i cosiddetti confronti, ad uno o due di loro potrebbe venir chiesto di sedersi sulla poltrona rossa.” La volontà di Maria De Filippi sarebbe, dunque, quella di scegliere i prossimi tronisti più in avanti, proprio dai protagonisti di Temptation Island 2025 che si presenteranno in studio e si confronteranno. Il che vuol dire che Flavio Ubirti non sarà l’unico tronista ad arrivare dal programma, e che Cristiana sarà invece l’unico volto sconosciuto. Certo, tutto è ancora da vedere: oggi, 27 agosto, è prevista una seconda registrazione di Uomini e Donne, e non è detto che non sia presentato, a sorpresa, uno o più nuovi tronisti.

