Nuovi tronisti Uomini e Donne: chi sono?/ Spuntano Alice Barisciani e Andrea Foriglio

Nuovi tronisti Uomini e Donne: spunta il nome di Alice Barisciani

La stagione di Uomini e donne si è appena conclusa, ma sul web spuntano già i primi nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti. Tutto si concentra su quelli che sono stati alcuni dei protagonisti della stagione che si è conclusa con la scelta di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Anche a settembre, il trono classico, probabilmente, sarà equamente diviso tra il trono maschile e quello femminile. Tra le donne, sul trono, potrebbe sedersi Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera che, durante la scelta, le ha preferito Carola.

Il nome di Alice è considerato in pole per il trono della prossima stagione, ma la Barisciani, intervista da Lorenzo Pugnaloni per Lollo Magazine, in merito alla possibilità di salire sul trono, ha detto: “Progetti attuali e futuri ce ne sono, ma preferisco parlarne una volta che inizieranno a prendere vita. Salire sul trono? Non lo so, onestamente non è una possibilità che ho mai preso in considerazione”.

Andrea Foriglio e Alessio Campoli i nomi per il trono maschile

Anche per il trono maschile i nomi arrivano dalla stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa. I nomi gettonati sono quelli di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli e Alessio Campoli, ex corteggiatore di Lavinia Mauro. Entrambi sono stati indubbiamente dei grandi protagonisti di Uomini e Donne e i loro nomi sono considerati in pole per il trono classico.

Tra i due, il pubblico preferirebbe Alessio Campoli anche se in tanti vorrebbero vedere nuovi volti all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici rumors. La redazione del dating show, attualmente impegnata con le registrazioni di Temptation Island, comincerà a pensare ai nuovi tronisti solo in piena estate. I nomi che stanno circolando diventeranno davvero i nuovi tronisti o Maria De Filippi spiazzerà tutti con nomi sconosciuti?

