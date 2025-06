NUOVO ALLENATORE ATALANTA: SI APRE LA CORSA A DUE

Anche il nuovo allenatore Atalanta dovrà essere scoperto: dopo nove stagioni incredibili, e al netto di ogni più rosea previsione, Gian Piero Gasperini ha deciso che fosse il momento di salutare la Dea ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla Roma. La panchina dell’Atalanta, che un tempo era certamente “minore” sia pur con tutto il rispetto, improvvisamente diventa caldissima: stiamo parlando della prima italiana di sempre a vincere l’Europa League, di una squadra che è andata costantemente a giocare le coppe europee ed è stata una presenza quasi fissa in Champions League, sfiorando anche una semifinale e, nel mentre, raggiungendo la finale di Coppa Italia in tre occasioni.

Insomma: Gasperini ha messo l’Atalanta sulla mappa delle grandi squadre, per questo motivo il suo successore come nuovo allenatore avrà un compito davvero difficile. Prima di lasciare, il tecnico di Grugliasco aveva parlato della necessità di un ridimensionamento: forse anche un modo per sgravare di troppe pressioni il suo successore, quel che è certo è che ora la Dea deve operare una scelta netta: ovvero, proseguire in continuità con il progetto tecnico, rischiando però una brutta copia di questi nove anni, oppure cambiare totalmente registro e iniziare un nuovo ciclo, quasi come ad azzerare quanto accaduto in precedenza.

NUOVO ALLENATORE ATALANTA: I CANDIDATI PER SOSTITUIRE GASPERINI

Fin da subito i candidati come nuovo allenatore Atalanta non sono apparsi tantissimi. Tra di loro c’era forse anche Massimiliano Allegri, che si sarebbe potuto rimettere in gioco con un progetto stuzzicante; il livornese però ha scelto di tornare al Milan e dunque si è tolto dalla corsa, lasciando ancor meno profili a disposizione del presidente Percassi. Si è detto che Stefano Pioli potrebbe aver superato la concorrenza: vagliato anche dalla Juventus, il parmense tornerebbe in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita, ha fatto molto bene con il Milan (scudetto e semifinale di Champions League) ma si è fatto le ossa anche nel calcio di provincia, per intenderci soprattutto tra Parma e Bologna.

Allenatore pragmatico che pratica un calcio interessante e propositivo, soprattutto tecnico che sa lavorare sotto pressione; oltre a lui però ci sono altri nomi. Affascinante per vari motivi quello di Thiago Motta, che a Bologna avrebbe potuto aprire un ciclo simile a quello di Gasperini a Bergamo, ma ha voluto proseguire con la Juventus e si è leggermente “bruciato”, all’Atalanta però potrebbe ritrovare un ambiente ideale per rimettersi in discussione. Come terzo nome, sicuramente c’è quello di Raffaele Palladino che con grande sorpresa si è dimesso dalla Fiorentina: anche lui giovane, anche con lui si può pensare a un progetto a lungo termine e, sul piano tattico, la sua firma potrebbe portare alla conferma della difesa a tre e di alcuni dettami che l’Atalanta ha assimilato. Tra le sorprese come nuovo allenatore Atalanta indichiamo poi Francesco Farioli, tentato anche dalla Roma…