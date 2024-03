Nuovo allenatore Fiorentina, chi al posto di Italiano?/ Aquilani e Gilardino i preferiti (28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, CHI AL POSTO DI ITALIANO? LA SITUAZIONE

La Fiorentina si prepara a fare un passo oltre Vincenzo Italiano. Si aspetta la conclusione del campionato e della Conference, ma la decisione ormai è presa. Il tecnico ex Spezia è pronto a salutare Firenze dopo tre stagioni, contando quella attuale. I Viola però non voglio snaturarsi e nella lista dei sostituti dell’allenatore nato in Germania ci sarebbe profilo che in qualche modo ricordano lo stile di gioco di Italiano.

Joe Barone è morto a causa dell'infarto/ Fiorentina e famiglia in lutto (19 Marzo 2024)

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la società sta cercando un allenatore propositivo, capace di sfruttare a pieno le qualità dei singoli e di continuare il lavoro svolto fin qui da Italiano. A proposito, del suo futuro non si sa ancora molto. Si vocifera di un Napoli interessato, soprattutto visti i buoni rapporti con il club viola e il presunto accordo saltato la scorsa estate, ma per ora sono solo voci. Nulla di sicuro, da una parte e dall’altra.

Joe Barone come sta?/ Condizioni di salute gravi per il DG della Fiorentina (oggi 18 marzo 2024)

NUOVO ALLENATORE FIORENTINA: I FAVORITI

Come abbiamo detto, è già partito il totonome su chi prenderà il posto di Italiano alla Fiorentina. Ci sono due profili che partono in vantaggio rispetto agli altri: Aquilani e Gilardino. Entrambi hanno già giocato nella Fiorentina, ma attualmente sono in due situazioni differenti. Il primo è al Pisa, ha un passato importante nel Settore Giovanile della Viola con 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa e sarebbe più accessibile nonostante il Pisa chiederebbe un indennizzo dato che il contratto attuale scade nel 2025. L’unico neo in tutto ciò è la mancata esperienza in Serie A, ma da qualche parte si deve pur cominciare (chiedere a De Rossi).

MALORE JOE BARONE, COME STA?/ Situazione grave, moglie e figli in ospedale

Gilardino invece ha già una stagione nella massima serie sul groppone dopo aver portato il Genoa dalla cadetteria alla Serie A. Il problema è che a differenza del Pisa, che a meno di clamorose promozioni attraverso i playoff dovrebbe rimanere in cadetteria, il Genoa potrebbe convincere Gilardino a rimanere almeno un altro anno e aprire un ciclo. Tutto dipenderà naturalmente anche dalla volontà dell’ex attaccante.

FIORENTINA, LE ALTERNATIVE OER IL DOPO ITALIANO

Analizzati i due nomi principali, la Fiorentina ha anche delle alternative più che valide. Il primo arriva dall’estero, ma è nato in Toscana ovvero Francesco Farioli. Dopo le esperienza in Turchia al Fatih Karagumruk e all’Alanyaspor, il tecnico 35enne è sbarcato in Ligue 1 dove sta conducendo il Nizza con ottimi risultati nonostante una lieve flessione recente. Gli addetti ai lavori lo danno tutti lontano dalla Francia per la prossima stagione, chissà se a Firenze.

Altro giro, altro nome. Questa volta rimaniamo in Serie A con Raffaele Palladino. Il tecnico di Mugnano di Napoli è in carica al Monza da settembre 2022 e sta convincendo tutti in biancorosso. Se Farioli predilige il 4-3-3, Palladino si è da poco convertito al 4-2-3-1 che per la Fiorentina è il modulo migliore al momento con il doppio play, una folta batteria di trequartista e il centravanti unico. Inoltre, a differenza di Aquilani e Gilardino, Palladino è in scadenza ed è altamente probabile il suo addio. Certo, la concorrenza esiste e va considerata, ma un tentativo ne può valere la pena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA