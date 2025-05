Raffaele Palladino, dopo la Fiorentina sarà allenatore dell’Atalanta?

Nelle ultime ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che potrebbero arrivare da un momento all’altro le dimissioni di Raffaele Palladino dalla panchina della viola, non si sanno ancora i motivi ma sicuramente tra questi potrebbe esserci l’interesse di diverse squadre sul tecnico. Iniziano da subito le ipotesi per il nuovo allenatore Fiorentina e per quale potrà essere il futuro del tecnico che per essere arrivato a questa scelta avrà avuto delle certezze da qualche altra formazione, che gli garantisca una squadra almeno dello stesso livello e di giocare nelle competizioni europee.

Calciomercato Napoli News/ Torna di moda l'idea Zaccagni... (28 maggio 2025)

Sono diverse le squadre ai piani alti della classifica che vedranno un cambio di allenatore tra queste c’è l’Atalanta che potrebbe essere proprio la metà di Palladino, il tecnico infatti è stato allenato da Gasperini nei suoi anni a Genova e proprio da lui è stato ispirato per creare il suo stile di gioco. Il club bergamasco si è mosso dopo la rottura definitiva con l’allenatore che è stato per anni alla base del progetto, Gasperini infatti ha confermato che lascerà Bergamo e sembra ormai fatta per il suo passaggio alla Roma.

Albo d'oro Conference League/ Betis o Chelsea: chi sarà il vincitore? (oggi 28 maggio 2025)

Nuovo allenatore Fiorentina, De Rossi e gli altri possibili sostituti

Il nuovo allenatore Fiorentina potrebbe ora essere Daniele De Rossi, cercato da Commisso già nel 2021 prima di virare su Vincenzo Italiano, l’ex tecnico della Roma andrebbe così a liberare la società giallorossa del suo ingaggio permettendogli anche una maggiore flessibilità sul mercato e nella stesura di nuovi contratti. Questo scenario permetterebbe a Palladino di cimentarsi nella Champions League e alla guida di una squadra ricca di talenti, Gasperini invece avrebbe così gli stimoli che dopo diversi anni in neroblu potrebbero essere venuti meno mentre De Rossi potrebbe tornare ad allenare dopo l’esonero dello scorso anno.

Diretta Ternana Vicenza/ Streaming video tv: è ancora tutto da decidere! (Playoff Serie C, 28 maggio 2025)

La Fiorentina però si muove anche su altri fronti e avrebbe già provato a contattare Igor Tudor, che però si libererà dalla Juventus solo dopo il Mondiale per Club, e Marco Baroni che non essendo riuscito a portare la Lazio in Europa il prossimo anno sembrerebbe essere vicino all’esonero o alla risoluzione del contratto con la Lazio. Sullo sfondo rimane anche Thiago Motta che sembrava essere promesso sposo della Dea ma che tornerebbe a disposizione se l’Atalanta scegliesse di affidarsi all’ormai ex tecnico viola, ma anche Maurizio Sarri, che però sarebbe un grosso cambio dal punto di vista tattico.