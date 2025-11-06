Scelto il nuovo allenatore Fiorentina, sarà Paolo Vanoli confermato dopo il rifiuto di Roberto Mancini

Nuovo allenatore Fiorentina: il rifiuto di Roberto Mancini

Dopo giorni di dubbi sul futuro della panchina viola dopo l’esonero di Pioli, il nuovo direttore sportivo Roberto Goretti ha scelto quello che sarà il nuovo allenatore Fiorentina dopo un testa a testa tra tre profili che avrebbero accettato anche l’opzione di firmare un contratto fino alla fine dell’anno. Tra questi il preferito sembrava essere Roberto D’Aversa ma dopo le proteste della piazza per avere un tecnico di caratura maggiore la trattativa è stata bruscamente bloccata portando alla scelta tra uno degli ultimi due nomi rimasti che in breve si sono ridotti ad un solo.

Questo perché uno dei due ha deciso di rifiutare le avance della Fiorentina per accettare l’opportunità offertagli da un club della penisola araba, si tratta di Roberto Mancini che torna ad allenare dopo la brutta esperienza come CT della nazionale saudita terminata con l’esonero. Nei prossimi giorni infatti verrà ufficializzato il suo passaggio all’Al Sadd, club della Qatar Stars League dove militano giocatori importanti come l’ex Liverpool Roberto Firmino e il miglior marcatore della nazionale qatariota Akram Afif, motivo della scelta del tecnico ex Inter è il quinto posto in classifica che non può essere accettato da una società del suo calibro.

Nuovo allenatore Fiorentina: la scelta di Paolo Vanoli e il nuovo assetto tattico

Alla fine quindi il nuovo allenatore Fiorentina dovrebbe diventare nei prossimi giorni Paolo Vanoli, ex tecnico di Torino e Venezia rimasto senza incarico dopo l’esonero estivo da parte di Urbano Cairo che ha preferito affidare la sua squadra all’ex Lazio Marco Baroni, il varesino prenderà le redini della squadra viola dopo la sfida con il Genoa affidata al tecnico della Primavera. Come già previsto firmerà un contratto fino alla fine della stagione con l’opzione di rinnovo automatico per un’altra in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui ovviamente la salvezza.

Con l’arrivo di Vanoli l’assetto tattico della Fiorentina dovrebbe diventare in maniera definitiva un 3-5-2 nel quale Gosens e Dodo potranno tornare a far vedere la loro versione migliore come esterni su tutta la fascia e l’attacco sarà affidato a Kean in coppia con uno tra Gudmundsson, Dzeko, Piccoli. A centrocampo un certo titolare dovrebbe rimanere Mandragora mentre al suo fianco il tecnico potrà contare su un nutrito numero di giocatori come Fagioli, Nicolussi Caviglia, Richardson, Ndour, Sohm e Fazzini, per quanto riguarda la difesa invece dovrebbe rimanere quella vista fino ad oggi con Comuzzo, Ranieri e Pongracic.