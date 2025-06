Nuovo allenatore Inter, la chiusura del Como e di Fabregas

Nella giornata di oggi sembra essere arrivata una svolta per la corsa al nuovo allenatore Inter, a Londra hanno partecipato ad una convegno il presidente del Como Suwarso e il suo allenatore Cesc Fabregas ed entrambi sono sembrati fermi sulle loro idee, ovvero quelle di continuare insieme il percorso di crescita della squadra. Il presidente ha infatti dichiarato che il progetto della sua squadra è molto solido e proseguirà per altre stagioni nelle quali la guida sarà mantenuta dallo spagnolo, che poi ha replicato spiegando come il progetto del Como è solido e duraturo e non ha intenzione di lasciare per uno che non gli da le stesse garanzie.

Sembra così essersi arenata la possibilità di vedere lo spagnolo sulla panchina dell’Inter che ora dovrà accelerare per concludere l’arrivo di una delle seconde scelte, i nomi sono tanti ma quello che convince di più i tifosi è Roberto De Zerbi, che però è ancora legato con l’Olympique de Marseille. L’acquisto di uno dei suoi migliori giocatori, Luis Henrique, e la trasformazione del suo gioco con una difesa a 3 fa pensare che l’Inter possa essere disposto a pagare la clausola da 6 milioni per liberarlo oltre che rassicurare i tifosi di avere un tecnico di alto livello anche il prossimo anno.

Nuovo allenatore Inter, Chivu e Vieira i nomi più concreti

Il nuovo allenatore Inter però alla fine potrebbe essere uno dei due ex giocatori nerazzurri che in questa stagione sono arrivati in Serie A, tra i due il preferito sembrerebbe essere Christian Chivu, viste le ottime cose fatte vedere a Parma e soprattutto con la primavera nerazzurra, con cui ha vinto anche diversi campionati. Il rumeno però è in trattativa per il rinnovo di contratto con i ducali e potrebbe quindi respingere l’offerta di Marotta per rimanere in una realtà più piccola e con meno pressioni, che gli da la possibilità di crescere e mettrsi alla prova senza rischiare di bruciare le tappe del proprio percorso.

Ecco quindi che potrebbe aprirsi la pista per quella che sembrerebbe essere l’ultima alternativa, Patrick Vieira, il francese ha preso in mano il Genoa in una situazione di classifica disastrosa ed è riuscito nell’impresa di salvarlo, anche se senza esprimere un calcio spettacolare. Per i suoi dettami il primo obiettivo è riuscire a non subire gol per poi farne uno in più degli avversari, sia per il tipo di gioco che per le caratteristiche dell’Inter si potrebbe sposare bene ma che non convince i tifosi che si aspettano una rivoluzione e ringiovanimento della squadra dopo l’addio di Inzaghi.