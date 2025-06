Nuovo allenatore Italia, Claudio Ranieri dice no a Gravina

Questa mattina, nel giorno dopo la vittoria degli azzurri contro la Moldavia per 2-0 è arrivata la risposta di Claudio Ranieri a Gravina e alla FIGC sulla proposta di essere il nuovo allenatore Italia, l’ormai ex tecnico della Roma ha comunicato che non prenderà la guida della Nazionale e manterrà solamente il suo ruolo nella dirigenza giallorossa. Come lo stesso tecnico ha dichiarato i Friedkin e tutta la società gli avevano concesso il via libera per assumere l’incarico, la sua volontà però è quella di rimanere a disposizione e dedicarsi in modo totale al suo nuovo ruolo.

Ora la FIGC dovrà quindi rimettersi al lavoro per identificare chi possa essere il nuovo CT che dovrà guidare la Nazionale in un girone di qualificazione ai Mondiali praticamente perfetto, che però potrebbe comunque non bastare senza un passo falso della Norvegia, squadra più pericolosa e che ha vinto per 3-0 lo scontro diretto. Nel post partita della sfida di ieri sera ha parlato anche Luciano Spalletti che si è detto amareggiato per non essere riuscito a portare niente a questa squadra e di lasciare a chi verrà dopo di lui una situazione uguale a quella che aveva ereditato.

Nuovo allenatore Italia, Stefano Pioli o Roberto Mancini i nomi per la panchina azzurra

I nomi che si fanno per il nuovo allenatore Italia sono principalmente due, il primo è quello di Stefano Pioli, che potrebbe essere contattato nonostante sia quasi in fondo alla trattativa per tornare sulla panchina della Fiorentina, il tecnico ha la chiara intenzione di tornare nel calcio europeo dopo l’avventura in Arabia Saudita ma potrebbe anche decidere di mettersi in discussione e provare l’esperienza da CT. La scelta di Pioli sarebbe in linea con il ruolo di selezionatore, essendo un tecnico che si è sempre stato in grado di tirare fuori il meglio dai giocatori che aveva a disposizione senza esigere troppo.

La seconda opzione invece vede il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, il tecnico campione d’Europa nel 2021 è rimasto senza incarico dall’esonero da CT dell’Arabia Saudita in seguito alla Coppa d’Asia dello scorso anno, in queste settimane è stato accostato a diverse squadre di club, Juventus e Inter principalmente, ma accetterebbe volentieri l’incarico della Nazionale. A bloccare il suo ritorno sono i rapporti tutt’altro che buoni con il presidente della FIGC Gravina oltre che la volontà di dare un cambio netto e un nuovo inizio al ciclo azzurro.