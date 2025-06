Nuovo allenatore Italia: José Mourinho possibilità remota

Dopo Claudio Ranieri anche Stefano Pioli ha rifiutato la proposta di essere il nuovo allenatore Italia visto che ha già dato la sua parola alla Fiorentina per prendere il posto di Palladino e tornare dopo 6 anni sulla panchina viola, avendo così anche l’occasione di tornare nel calcio europeo dopo l’esperienza saudita. La FIGC e il suo presidente Gravina dovranno ora trovare velocemente una soluzione per il nuovo CT che dovrà portare la Nazionale ai Mondiali, ma soprattutto riuscire nell’impresa di far innamorare nuovamente il pubblico della squadra azzurra.

Uno dei profili che la FIGC starebbe seguendo è quello di un allenatore conosciuto per il suo lavoro emotivo e motivazionale con la squadra, ma che da un punto di vista tattico non offre una grande innovazione, queste caratteristiche in realtà si legherebbero bene con il ruolo di CT visto che il lavoro tattico da poter fare con le squadre è poco ed è importante avere un gruppo unito. Si tratta di José Mourinho che però è ancora legato con i turchi del Fenerbahce, che lo hanno ingaggiato per fermare il dominio del Galatasaray, inoltre il portoghese aveva rifiutato offerte per allenare la sua nazionale e quella brasiliana per rimanere alla guida di squadre di club.

Nuovo allenatore Italia: Daniele De Rossi o Gennaro Gattuso per ricreare la Nazionale

Il nuovo allenatore Italia potrebbe quindi essere uno degli ultimi eroi azzurri, uno di quelli che ha vinto il Mondiale in Germania nel 2006 sotto la guida di Marcello Lippi, il primo nome potrebbe essere Daniele De Rossi, già membro dello staff di Roberto Mancini ai tempi dell’Europeo 2021. Il passato da calciatore gli permette di riuscire facilmente a creare un legame con i calciatori e di avere idea di come creare un gruppo forte e unito, Capitan Futuro però potrebbe rifiutare per aspettare l’offerta di un club e avere la possibilità di lavorare con la squadra durante tutto l’anno.

L’ultimo nome del nuovo allenatore Italia che si è fatto nelle ultime ore è quello di un’altra vecchia gloria azzurra, Gennaro Gattuso, l’ex centrocampista del Milan ha iniziato a sedersi sulle panchine da molto prima del suo ex compagno in Nazionale e negli anni ha vissuto buone stagioni e altre meno brillanti. Dopo le dimissioni dalla panchina dell’Hajduk Spalato è alla ricerca di un nuovo impiego e l’opportunità di guidare gli azzurri potrebbe fare al caso suo, non è mai stato un innovatore del gioco ma ha sempre dato alle sue squadre una certa solidità difensiva.