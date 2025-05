NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: L’ADDIO DI CALVO APRE LA RIVOLUZIONE

Chi sarà il nuovo allenatore Juventus? Per il momento diciamo che Igor Tudor, e lo ha confermato anche la società, rimane al timone: Champions League o meno, il croato guiderà la squadra bianconera anche al Mondiale per Club e poi si valuterà. Va aggiunto che spifferi e sensazioni in arrivo dalla Continassa lasciano intendere che Tudor possa realmente continuare ad essere l’allenatore della Juventus, che gli sia stata riconosciuta la capacità di reintrodurre un po’ di orgoglio e senso di attaccamento pur in una striscia di risultati non eccelsa (12 punti in 7 partite e nessuna vittoria in trasferta). Eppure bisogna anche considerare che alla Juventus potrebbe essere in atto una rivoluzione: la prima mossa è quella delle dimissioni di Francesco Calvo, di fatto il numero due della dirigenza alle spalle di Massimo Scanavino.

Ufficialmente sarebbe una questione economica, o comunque di nuovi stimoli: Calvo andrà a lavorare in Premier League per l’Aston Villa. Tuttavia, essendo lui stato una figura importante nei bianconeri post-Agnelli, potrebbe anche essere facile leggere la cosa come la volontà di resettare e ripartire. Tradotto: fuori anche Cristiano Giuntoli, la cui posizione è seriamente in bilico, e sappiamo bene che senza il direttore sportivo arrivato dal Napoli ci sarebbe terreno fertile per il ritorno di Massimiliano Allegri, di cui si è iniziato a parlare da più parti, il quale per come si è lasciato lo scorso anno non rimetterebbe mai piedi alla Continassa con certi volti ancora presenti. Dunque, Allegri nuovo allenatore Juventus? Effettivamente, qualche spiraglio si aprirebbe.

L’IPOTESI CONTE

Attenzione però, perché il nuovo allenatore Juventus potrebbe anche essere Antonio Conte. Sarebbe il nome più gradito alla maggior parte dei tifosi, alcuni pronti a perdonargli l’addio quasi silenzioso del 2014 e quella finale di Europa League da giocare in casa sfuggita di mano: il destino del salentino si incrocia, in qualche modo, con quello dello stesso Allegri che il Napoli vorrebbe blindare in caso di addio dello stesso Conte che, scudetto o meno (ma più verosimilmente avendo vinto il tricolore), lascerebbe la piazza partenopea a caccia di nuove avventure. Se l’ipotesi Allegri nuovo allenatore Juventus è “corroborata” dalle dimissioni di Francesco Calvo, quella di Conte trarrebbe linfa da un’ammissione che Lele Oriali si sarebbe lasciato sfuggire ad alcune persone.

“Stavolta dove va lui io non posso andare”: questa la frase “incriminata” del fedelissimo collaboratore del salentino, ed è facile intuire che le piazze in cui Oriali troverebbe qualche difficoltà ambientale sono due. Una il Milan, l’altra la Juventus: anche per questo sono aumentate le voci che vogliono Conte nuovo allenatore Juventus, ma qui il puzzle sarebbe tutto da costruire perché prima bisognerebbe salutare il Napoli, poi da parte dei bianconeri sarebbe necessario vincere una concorrenza agguerritissima perché, lo abbiamo scritto più volte, un Conte libero fa gola a chiunque e dunque oltre che ai rossoneri anche alla Roma, per esempio. Certo alla Vecchia Signora potrebbe rimanere il rimpianto di aver puntato su Thiago Motta nell’estate in cui Conte era libero e, si è detto, aspettava una chiamata dalla Continassa…

LE ALTRE OPZIONI PER L’ALLENATORE

Naturalmente il nuovo allenatore Juventus potrebbe essere un profilo totalmente diverso rispetto a questi due. Da questo punto di vista, nel campo delle ipotesi vale davvero tutto: la suggestione principale e più “collegata” alla realtà attuale è quella di Gian Piero Gasperini, che i bianconeri hanno sondato anche in passato perché già allenatore delle giovanili per un decennio – più che positivo – ma anche perché, tornando alla figura del direttore sportivo, in cima alla lista ci sarebbe Tony D’Amico che lascerebbe l’Atalanta insieme al suo allenatore, ed è facile pensare che l’accoppiata possa trasferirsi in bianconero per aprire un altro ciclo di successi. Allegri, Conte, Gasperini: questa dunque la triade dei “favoriti” ma solo seguendo qualche ragionamento già aperto. Per il resto, che dire?

Noi ci sentiamo di riportare a galla due nomi che erano rimbalzati parecchio ai tempi del primo addio di Allegri: quello di Pep Guardiola che, al netto delle smentite, aveva davvero trattato con la Juventus prima che si arrivasse a Maurizio Sarri, e poi quello di Zinedine Zidane che forse si sarebbe seduto sulla panchina bianconera se il Real Madrid non avesse bruciato i tempi, richiamandolo nel marzo 2019 e guarda caso tre mesi prima che la Juventus dovesse cambiare allenatore. Zizou è fermo da ormai quattro anni: si dice che stia aspettando di sostituire Didier Deschamps come Commissario Tecnico della Francia, la realtà dei fatti è che a oggi non ha ancora un lavoro. Certo: finora ha allenato solo un Real Madrid clamorosamente forte, ma con quella squadra è diventato l’unico allenatore ad aver vinto la Champions League per tre stagioni consecutive. Che sia lui il nuovo allenatore Juventus?